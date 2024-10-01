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СпортНовостиФормула 1

Renault прекращает производство двигателей Формулы-1.

Завершить более чем на полвека службы

 and  Anne Legman
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ALPINA остается в Формуле 1, требуя приобретения нового силового агрегата.
ALPINA остается в Формуле 1, требуя приобретения нового силового агрегата.

Renault прекращает производство двигателей Формулы-1.

С тех пор, как Себастьян Феттель стал последним пилотом Формулы 1, выигравшим чемпионат с двигателем Renault, кажется, что времени осталось не так много, чтобы изменить этот факт.Renault, известный французский автопроизводитель, официально объявил, что планирует покинуть гоночный чемпионат уже к 2026 году. В это же время Alpine перейдет в статус клиентской команды.

Об этом было объявлено в понедельник, и по последним данным, этот шаг давно планировался. В следующем сезоне Формула 1 saying goodbye to a significant manufacturer and a works team with the implementation of new powertrain regulations. According to current speculation, Alpine is likely to partner up with Mercedes in the future.

К сожалению, после почти полувека традиционные операции Формулы 1 в Вири-Шатийоне, скорее всего, прекратят свою деятельность. Сотрудники, которые открыто выразили свое несогласие с этим решением, уже выразили свое недовольство в последние недели. Однако Renault объявил, что завод останется активным, но его роль изменится и он станет "центром экспертизы по инженерии и высоким технологиям".

В 1977 году Renault дебютировал в Формуле 1 с заводской командой и представил первый турбодвигатель на трассе. Автопроизводитель был постоянным участником спорта, будь то команда или поставщик, гордясь многочисленными чемпионами мира с двигателями Renault под капотом. Последним из этих чемпионов был Себастьян Феттель, который выиграл все свои титулы с 2010 по 2013 год за рулем Red Bull. К сожалению, двигатели Renault не смогли конкурировать с введением гибридного двигателя в 2014 году, и они решили уйти до следующего крупного изменения в регламенте двигателей в 2026 году.

После 2026 года электрическая составляющая сыграет еще более важную роль в регламенте силовой установки, обеспечивая примерно равную мощность с внутренним сгоранием. В результате произойдут значительные изменения в гоночном поле. Renault уходит, но Audi готовится присоединиться к чемпионату с собственной заводской командой. Honda заключит партнерство с Aston Martin, а Red Bull сотрудничает с Ford для разработки своих силовых установок. Ferrari и Mercedes останутся активно вовлеченными.

Несмотря на решение Renault покинуть Формулу 1 к 2026 году, пилоты Формулы 1 по-прежнему стремятся к победам в чемпионате с двигателями Renault. Себастьян Феттель, выигравший свои титулы с двигателем Renault, занимает особое место в истории Формулы 1.

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