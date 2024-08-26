Red Lobster закрывает еще 23 своих магазина.

Недавние документы свидетельствуют о том, что бизнес прекращает аренду еще 23 сайтов к 31 августа 2023 года, что совпадает с более чем 100 заведениями Red Lobster, закрытыми этим летом. После завершения этого процесса цепь будет иметь только около 500 мест - существенное снижение по сравнению с 650, которые были всего год назад.

Red Lobster находится в процессе продажи компании Fortress Credit Corp., финансовой организации, имеющей опыт управления ресторанами и владеющей Krystal, Logan’s Roadhouse и J. Alexander’s. Недавно Fortress Credit Corp. предоставила Red Lobster кредит в размере 100 миллионов долларов для поддержания его операций.

Упадок Red Lobster можно объяснить неэффективным управлением, интенсивной конкуренцией, инфляцией и другими непредвиденными факторами. В 2020 году Thai Union, крупный глобальный поставщик морепродуктов, стала основным акционером Red Lobster. Однако четыре года спустя, в мае 2024 года, Thai Union сама подала заявление о банкротстве.

Во время руководства Thai Union бывшие руководители рассказали CNN, что рабочая среда в Red Lobster становилась все более враждебной. Red Lobster приняла радикальные меры по сокращению затрат, разорвала отношения с давними поставщиками и применила стратегии, которые не сработали, например, сделала постоянным меню "неограниченные креветки". В результате цепь сообщила о убытках в размере 11 миллионов долларов.

Документы объясняют, что закрываемые рестораны, скорее всего, продолжат приносить убытки, и компания не видит необходимости в них для ведения своего бизнеса, поэтому может отказаться от аренды.

Закрывающиеся рестораны Red Lobster:

Аризона

-1521 S. Yuma Palms Pkwy., Yuma

Калифорния

-8703 Murray Drive, La Mesa

-8407 W. Markham St., Little Rock

Колорадо

-4925 N. Academy Blvd., Colorado Springs

Флорида

-326 Miracle Strip Pkwy., Fort Walton Beach

-5110 N. 9th Ave., Pensacola

-8909 U.S. Highway 19, Port Richey

Джорджия

-6550 Tara Blvd., Jonesboro

Иллинойс

-1604 N. State Road 50, Bourbonnais

-902 Commons Drive, Geneva

-4625 N. Sterling Ave., Peoria

Индиана

-4353 Franklin St., Michigan City

Миннесота

-8900 Golden Valley Road, Golden Valley

-12515 Elm Creek Blvd. North, Maple Grove

Миссури

-2381 Maplewood Commons Drive, Maplewood

Нью-Йорк

-925 Hunts Point Ave., Bronx

-750 Upper Glen St., Queensbury

Северная Каролина

-304 A Western Blvd., Jacksonville

Огайо

-17227 Southpark Center, Strongsville

Южная Каролина

-1270 Knox Abbott Drive, Cayce

Вирджиния

-555 S. Van Dorn St., Alexandria

-4415 S. Laburnum Ave., Richmond

-709 Independence Blvd., Virginia Beach

Nathaniel Meyersohn из CNN contrib

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