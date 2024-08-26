Red Lobster закрывает еще 23 своих магазина.
Недавние документы свидетельствуют о том, что бизнес прекращает аренду еще 23 сайтов к 31 августа 2023 года, что совпадает с более чем 100 заведениями Red Lobster, закрытыми этим летом. После завершения этого процесса цепь будет иметь только около 500 мест - существенное снижение по сравнению с 650, которые были всего год назад.
Red Lobster находится в процессе продажи компании Fortress Credit Corp., финансовой организации, имеющей опыт управления ресторанами и владеющей Krystal, Logan’s Roadhouse и J. Alexander’s. Недавно Fortress Credit Corp. предоставила Red Lobster кредит в размере 100 миллионов долларов для поддержания его операций.
Упадок Red Lobster можно объяснить неэффективным управлением, интенсивной конкуренцией, инфляцией и другими непредвиденными факторами. В 2020 году Thai Union, крупный глобальный поставщик морепродуктов, стала основным акционером Red Lobster. Однако четыре года спустя, в мае 2024 года, Thai Union сама подала заявление о банкротстве.
Во время руководства Thai Union бывшие руководители рассказали CNN, что рабочая среда в Red Lobster становилась все более враждебной. Red Lobster приняла радикальные меры по сокращению затрат, разорвала отношения с давними поставщиками и применила стратегии, которые не сработали, например, сделала постоянным меню "неограниченные креветки". В результате цепь сообщила о убытках в размере 11 миллионов долларов.
Документы объясняют, что закрываемые рестораны, скорее всего, продолжат приносить убытки, и компания не видит необходимости в них для ведения своего бизнеса, поэтому может отказаться от аренды.
Закрывающиеся рестораны Red Lobster:
Аризона
-1521 S. Yuma Palms Pkwy., Yuma
Калифорния
-8703 Murray Drive, La Mesa
-8407 W. Markham St., Little Rock
Колорадо
-4925 N. Academy Blvd., Colorado Springs
Флорида
-326 Miracle Strip Pkwy., Fort Walton Beach
-5110 N. 9th Ave., Pensacola
-8909 U.S. Highway 19, Port Richey
Джорджия
-6550 Tara Blvd., Jonesboro
Иллинойс
-1604 N. State Road 50, Bourbonnais
-902 Commons Drive, Geneva
-4625 N. Sterling Ave., Peoria
Индиана
-4353 Franklin St., Michigan City
Миннесота
-8900 Golden Valley Road, Golden Valley
-12515 Elm Creek Blvd. North, Maple Grove
Миссури
-2381 Maplewood Commons Drive, Maplewood
Нью-Йорк
-925 Hunts Point Ave., Bronx
-750 Upper Glen St., Queensbury
Северная Каролина
-304 A Western Blvd., Jacksonville
Огайо
-17227 Southpark Center, Strongsville
Южная Каролина
-1270 Knox Abbott Drive, Cayce
Вирджиния
-555 S. Van Dorn St., Alexandria
-4415 S. Laburnum Ave., Richmond
-709 Independence Blvd., Virginia Beach
Nathaniel Meyersohn из CNN contrib