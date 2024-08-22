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Разведывательное агентство БНД ищет новых талантов на Gamescom.

На протяжении лет на ярмарки регулярно посещали различные autoridades, включая военных, правоохранительные органы и финансовые институты, все ищущие расширить свою рабочую силу. В настоящее время также принимает участие обычно избегающее общественных связей юридическое лицо.

 and  Ksenia Johnson
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Сотрудники БНД находятся на выставке Gamescom своего агентства. Эта федеральная организация...
Сотрудники БНД находятся на выставке Gamescom своего агентства. Эта федеральная организация насчитывает около 6500 человек.

- Разведывательное агентство БНД ищет новых талантов на Gamescom.

Германская внешняя разведывательная служба, БНД, присутствует на технологическом событии Gamescom с внушительным стендом. По словам пресс-секретаря БНД Юлии Линнер, посетители Gamescom имеют значительное совпадение с типами лиц, которых агентство хочет нанять. Из-за существенной нехватки персонала БНД активно ищет новых сотрудников, и дефицит распространяется за пределы его рядов.

В отличие от типичных посетителей выставки, сотрудники БНД на стенде Gamescom не имеют видимых бейджей с именами. Агентство насчитывает примерно 6500 человек, более 4000 из которых базируются в Берлине, 1000 в Пуллахе возле Мюнхена, а остальные 1500 работают за рубежом или в других местах в Германии.

Члены команды БНД на месте на стенде Gamescom делятся своими историями, согласно Линнер.

Специалисты по ИТ высоко ценятся

Заинтересованные посетители могут участвовать в компьютерных заданиях, предназначенных для решения гипотетических дилемм, таких как выявление данных, указывающих на вымышленную террористическую атаку. Это подчеркивает главный интерес БНД: компетентные люди, разбирающиеся в вебе и программировании.

Линнер предлагает, что БНД приветствует геймеров, так как между игровым и разведывательным миром есть очевидные параллели. "Наши сотрудники технически подкованы, выполняют миссии, берут на себя роли и принимают разные образы для сбора информации, подобно персонажам видеоигр", - объясняет она.

БНД и Германская армия, Бундесвер

Можно подумать, что публичное появление БНД противоречит его секретной природе. Линнер объясняет, что в сегодняшнем мире некоторые меры необходимы.

Стенд БНД на Gamescom находится в более тихом зале, где другие организации представляют себя аудитории выставки. Рядом с БНД находится Бундесвер, а на противоположных концах зала расположены Rheinmetall Arms Manufacturer и представительство Бундестага, все пытаясь обратить на себя внимание прохожих.

Важность тишины

БНД идет на шаг вперед, присутствуя на Gamescom в образе косплеера, с женщиной, изображающей пустынного воина, с щитом, символизирующим защиту демократии. Она раздает визитные карточки, представляясь "Оператором AJ". Ее настоящее имя остается неизвестным.

В соответствии с ее карточкой, AJ превосходна в маскировке, получая идеальный балл. В областях лидерства и светской беседы ее баллы менее впечатляющие, с 2 из 3 и 1 из 3 соответственно. БНД не ценит чрезмерно разговорчивых людей.

Сначала БНД присутствовал на Gamescom 2023 с более скромным стендом, но агентство участвует в карьерных и ИТ-форумах в течение более длительного периода.

Посетители стенда БНД на Gamescom могут попробовать свои силы в решении гипотетических дилемм через компьютерные задания, демонстрируя потребность агентства в специалистах по ИТ. Линнер призывает геймеров рассмотреть возможность карьеры в БНД, так как оба делят аутентичность в технологии и ролевой игре.

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