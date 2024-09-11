- Разрушительный случай, когда человек упал с шести световых столбов

На стройплощадке недалеко от Эхингена, в районе Нойбург-Шробенхаузен, рабочий случайно задел живую линию электропередачи, висящую на высоте четырех метров, во время управления самосвалом. Это привело к тому, что несколько светофоров опрокинулись и получили серьезные повреждения, как сообщается в заявлении властей. 63-летний оператор не заметил кабель, случайно вызвав этим бедствие. В результате, шесть светофоров перестали работать, что потребовало ремонтных затрат примерно в 2000 евро. Управление движением было взято на себя временные дорожные знаки.

Инцидент на стройплощадке побудил местные власти призвать Комиссию ускорить принятие актов реализации, гарантирующих более строгие меры безопасности для линий электропередачи возле стройплощадок. После аварии Комиссия признала необходимость ужесточения регулирования, включающего руководство для регулярных осмотров линий электропередачи и надлежащего обучения рабочих.

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