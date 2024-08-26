Разрушение пещеры в Исландии унесло жизни посетителей, а службы спасения ищут двух пропавших без вести.

К сожалению, один человек погиб, и двое других числятся пропавшими без вести после частичного обрушения ледяной пещеры во время экскурсии на ледник Брейдамерkurйокюль в южной Исландии.

Об этом сообщили в социальных сетях местные власти, рассказав, что экстренные службы были вызваны около 15:00 в воскресенье, когда группа из примерно 25 международных туристов из разных стран исследовала ледяные пещеры. Четверо человек оказались зажаты обрушившимся льдом.

Двое пострадавших получили серьезные травмы, один из них скончался на месте происшествия. Второго, по сообщениям, в стабильном состоянии, эвакуировали вертолетом в больницу в столице.

В течение дня и ночи на место происшествия были направлены многочисленные спасательные команды, которые искали пропавших. Из-за опасных условий поиски были приостановлены после заката, но их планируется возобновить с рассветом.

Исландская радиостанция RUV сообщает о трудностях с доставкой оборудования и персонала на ледник из-за сложной местности и ручной работы по распиливанию льда, в основном с помощью цепных пил.

Локальный новостной сайт Visir сообщает, что группа принимала участие в организованной экскурсии по ледяной пещере с гидом. Однако большинство участников находились вне пещеры, когда она обрушилась. Ее популярность среди туристов широко признана.

Эксперты считают маловероятным, что обрушение было вызвано извержением вулкана, которое произошло примерно в 300 километрах (185 милях) к юго-востоку от Исландии в пятницу.

Происшествие на леднике Брейдамерkurйокюль вызвало международную озабоченность, новости об аварии распространились по всей Европе и миру. Несмотря на усилия многочисленных международных спасательных команд, двое туристов все еще числятся пропавшими, что добавляет международного внимания к происшествию.

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