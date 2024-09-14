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Разрушение моста в Дрездене временно завершено

 and  Alex Stellmacher
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Разрушение моста в Дрездене временно завершено

В условиях жесткого цейтнота значительные части рухнувшего моста Карола в Дрездене необходимо было взорвать и убрать до надвигающегося прилива. К завтрашнему дню бурлящие воды сделают дальнейшую работу на месте невозможной. В этих усилиях задействована военная техника, в частности, танки немецкой армии.

Перед ожидаемым наводнением были успешно завершены важные демонтажные работы на полупогруженном мосту Карола через Эльбу в Дрездене. Об этом сообщил спикер пожарной службы Михаил Клаhre. Речь идет о части моста возле района Нойштадт. Это означает, что проект был завершен раньше запланированного срока, который был установлен на вечер воскресенья. К сожалению, часть моста все еще находится в Эльбе. Работа по расчистке на стороне Эльбы была завершена, сказал Клаhre. К вечеру техника будет перемещена с берега.

Рабочие трудились под высоким давлением, чтобы убрать обломки с берега до надвигающейся опасности наводнения. Сегменты моста были дроблены и увезены грузовиками. Также на месте присутствовали два военных поддержки танка немецких сил. На платформе X было опубликовано видео, на котором показано, как танк передвигает ветки и обломки.

Саксонский государственный центр управления водными ресурсами прогнозирует уровень воды в четыре метра в воскресенье утром. На такой высоте работа на берегу будет невозможна. Эта область важна во время наводнения, так как течение должно проходить через погруженную часть, объяснил руководитель отдела окружающей среды Дрездена Рене Херольд.

Часть моста, которая рухнула в Эльбу в среду, останется на месте пока. По текущим оценкам, она не окажет значительного воздействия на уровень воды. Ее можно будет удалить только после спада наводнения, как сказал руководитель отдела улиц и инфраструктуры Симони Прюфер. В настоящее время разрабатываются планы по сносу.

Несмотря на то, что сегмент моста все еще находится в реке Эльба, усилия по расчистке территории вокруг моста Карола в Дрездене были завершены раньше запланированного срока. Танки военной помощи помогли в этой операции, как видно на видео, опубликованном немецкими силами на X.

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