- Разработка химического исследования ведется.

Развертывание научного центра в Дельцише набирает обороты. Как было объявлено на местном собрании, уважаемый Саксонский министр науки, Себастьян Гемков (ХДС), видит здесь "маяк науки", который будет принимать известных международных ученых, повышать глобальную видимость и привлекать внимание к научной сфере всей Саксонии.

В четверг были представлены планы "Алхимии промышленной трансформации" (АИТ), которые будут реализованы на территории бывшего сахарного завода и биомассового электростанции.

1,1 миллиарда евро к 2038 году

АИТ надеется принять около 1000 исследователей и сотрудников к 2038 году. Цель состоит в том, чтобы преобразовать текущую линейную химическую промышленность в устойчивую, замкнутую экономику. Дельциш выиграл конкурс на этот крупный исследовательский хаб в 2022 году. Этот проект совпадает с структурной трансформацией в центральной Германии в регионе добычи lignite. Оба, федеральное правительство и Свободное государство, финансируют этот международный исследовательский центр. Федеральное правительство планирует поддержать проект в размере 1,1 миллиарда евро к 2038 году.

Приобретение собственности муниципальной ассоциацией будет первым этапом проекта, с примерно 17 миллионами евро из федеральных и государственных средств, выделенных на эту задачу. Во время мероприятия министр регионального развития Саксонии, Томас Шмидт (ХДС), и министр науки Гемков объявили о финансовой поддержке целевой ассоциации.

Подготовка в разгаре

Работы по рекультивации и очистке отходов уже ведутся на промышленной площадке площадью 72 гектара. Все исторические загрязнения, вызванные прошлым использованием биомассового электростанции, будут устранены. Одновременно разрабатываются модели для использования отдельных участков, и готовятся процедуры планирования. Чтобы стимулировать научную работу на месте, муниципальная целевая ассоциация активно создает "Лабораторию инноваций в химии" на отведенном участке площадки.

Гемков подчеркнул, что сильный акцент АИТ на инновациях, технологиях и передаче знаний через прямые партнерства стимулирует поселение дальнейших научных учреждений.

Лаборатория инноваций в химии, ключевой компонент проекта АИТ, создается муниципальной целевой ассоциацией в Дельцише. Этот город в Германии выиграл конкурс на крупный исследовательский хаб в 2022 году, получив значительную финансовую поддержку как от федерального, так и от государственного правительства. Федеральное правительство обязалось выделить 1,1 миллиарда евро на этот международный исследовательский центр, расположенный в соседней стране Нидерландов, Германии, к 2038 году.

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