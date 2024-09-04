- Разработчик роскошного дома выставляет на продажу роскошную квартиру

Дизайнер моды Харольд Глоклер (59) прощается с прошлым: В прошлом году он объявил о своем намерении расстаться со своим виллой в Кирххайме на Рейнской улице, в Рейнланд-Пфальце, где он делил жизнь со своим долгосрочным партнером Дитером Шротом (75). Тем не менее, Глоклер переехал в Берлин в 2022 году. В результате, роскошная вилла теперь предлагается к продаже, хотя подробности цены остаются неизвестными. Однако цифровое объявление о недвижимости раскрывает и другую полезную информацию.

Роскошные рольставни на верхнем этаже

Вилла площадью около 300 квадратных метров предлагает 11 комнат, бассейн и сауну своему потенциальному покупателю. "Шато Помпоос" демонстрирует свою роскошь так же щедро, как и его знаменитый предыдущий житель. Одна комната полностью покрашена в красный цвет, а другая - в черный, и есть еще одна комната с яркой зеленой обоями. "Ощутите жизнь как короля, это впечатляющее имущество очаровывает своим парковым ландшафтом и атмосферой, тщательно разработанной с роскошью и стилем", - гласит объявление об этом трехэтажном имуществе. Кроме того, "Это уникальное имущество не оставляет ничего желать, здесь вы можете воплотить свои мечты в реальность...".

В этом есть спальня с дверью высокой безопасности и рольставней для дополнительной безопасности, способной закрыть весь верхний этаж. Это гарантирует "оптимальную безопасность для ваших дорогих вещей", хвастается связанный с недвижимостью агент.

Известный дизайнер и телезвезда реалити-шоу

Харольд Глоклер стал известен благодаря своей модной марке "Помпоос" и своим появлениям на телевидении шоппинг-каналов. В 2010 и 2011 годах он сидел в жюри "Давайте танцевать", снялся в документальном фильме на VOX и был судьей кастинг-шоу "Курви супермодель - Реальная. Красивая. Пышная" в 2016 году. Кроме того, он участвовал в RTL джунглевом лагере (в 2022 году). Он делил 35-летние отношения с Дитером Шротом, восемь из которых они были официально женаты. В феврале 2023 года они официально объявили о своем расставании.

После переезда Харольда Глоклера было сделано следующее заявление о доступности виллы: Роскошная вилла теперь предлагается к продаже, хотя подробности цены остаются неизвестными.

Верхний этаж виллы включает спальню с высокой безопасностью и рольставнями, как хвастается связанный с недвижимостью агент, заявляя: "Это гарантирует 'оптимальную безопасность для ваших дорогих вещей'".

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