Разоружение бомбой в Кельне во время Первой мировой войны: пострадало около 2000 жителей

Согласно данным города, неучтенное взрывное устройство оказалось американской бомбой весом 500 фунтов, найденной во время подземных радиолокационных исследований недалеко от кладбища. Был установлен защитный периметр радиусом 400 метров вокруг места находки. Это был четвертый подобный случай в Кёльне с середины августа, который нарушил жизнь многих жителей и потребовал эвакуации медицинских учреждений и домов престарелых в некоторых случаях.

Высокое количество обнаруженных бомб вызвало серьезные опасения среди населения города, многие жители живут в постоянной неопределенности. Эвакуация медицинских учреждений и домов престарелых также повлияла на здравоохранение и население пожилых людей в регионе.

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