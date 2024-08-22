"Разочаровывающие события!" Кинокомпания удаляет предварительный просмотр "Мегаполиса".

В материалах, рекламирующих предстоящий фильм Копполы "Мegalopolis", были использованы fabriкованные цитаты критиков. В результате Lionsgate, дистрибьютор фильма, удалил трейлер и извинился, назвав это "грубым промахом".

Недавно после премьеры трейлера "Мegalopolis" Lionsgate удалил его. Причина, как сообщается в различных СМИ, заключается в том, что в промо-клипе использовались fabriкованные отзывы критиков. В заявлении, полученном "Variety", Lionsgate выразил сожаление, сказав: "Мы глубоко сожалеем об ошибке в нашем процессе проверки и искренне извиняемся перед кинокритиками, Франциском Фордом Копполой и American Zoetrope за эту недопустимую ошибку".

По данным "Variety", трейлер, выпущенный в среду, демонстрировал резкие критические замечания в адрес классических фильмов Франциска Форда Копполы. Кажется, Lionsgate использовал эти критические замечания, чтобы показать, как эти фильмы стали классическими несмотря на первоначально отрицательные отзывы, видимо, надеясь повторить ту же траекторию для "Мegalopolis".

Например, позднего критика Полейн Кэел якобы критиковали "Крестного отца" из-за его чрезмерно художественных амбиций. Аналогичным образом, Эндрю Саррис якобы называл "Крестного отца" "неаккуратным" и "самоуверенным" фильмом. Также сообщается, что цитаты других критиков были манипулированы. Кроме того, комментарий Роджера Эберта "Триумф стиля над содержанием" был неправильно атрибутирован неправильному фильму. Оригинальный источник этой цитаты - рецензия Эберта на "Бэтмена" (1989), а не "Дракулу Брэма Стокера" Копполы (1992).

Ответ обманутого критика

"Даже тем, кто не любит критиков, не следовало бы так извращать наши слова", - сказал обманутый кинокритик Оуэн Глиберман в статье "Variety", подчеркнув, что он никогда не называл "Дракулу Брэма Стокера" "хаотическим шедевром". Глиберман также усомнился в маркетинговой стратегии Lionsgate по включению якобы отрицательных отзывов о предыдущих фильмах Копполы. По его воспоминаниям, кинокритики в основном поддерживали "Крестного отца" в 1972 году.

Киноманы смогут сформировать свое мнение о "Мegalopolis" 26 сентября. Фильм выйдет в американских кинотеатрах 27 сентября. В этом научно-фантастическом явлении Адам Драйвер играет главного героя Цезаря Катилину, который стремится перестроить город Новую Римскую империю в соответствии со своим видением. В числе других актеров также снялись такие известные актеры, как Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль и Шайя ЛаБаф.

В материалах, рекламирующих "Мegalopolis", были использованы fabriкованные цитаты критиков, что вызвало обеспокоенность среди кинокритиков, таких как Оуэн Глиберман, который заявил, что его слова были извращены в трейлере, несмотря на извинения Lionsgate.

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