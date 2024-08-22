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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

"Разочарование в квадрате" по поводу перспектив урожая 2024 года

Недостаток солнца и избыток влаги отрицательно сказались на урожае многих фермеров, фактически затоплив их зерновые запасы. Кроме того, общие рыночные условия также создают Challenges.

 and  Carmen Simpson
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Агропромышленная группа дает мрачную оценку урожая 2024 года.
Агропромышленная группа дает мрачную оценку урожая 2024 года.

- "Разочарование в квадрате" по поводу перспектив урожая 2024 года

Избыточные дожди привели к значительному ухудшению урожая для фермеров этим летом. Ожидаемый урожай оценивается в 39,3 миллиона тонн, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году, как указывает Немецкий сельскохозяйственный союз. Это описание как довольно мрачный прогноз. Фермерам также приходится иметь дело с более низкими ценами при увеличении расходов. Союз подчеркнул, что сельскохозяйственные продукты не являются основными причинами цен в супермаркетах. Сектор предостерегает против дальнейшего усложнения получения урожая из-за новых правил использования средств защиты растений и удобрений.

Президент Немецкого сельскохозяйственного союза Йоахим Руквиед заявил в Берлине: "К сожалению, мы смогли собрать лишь средний урожай". Как и прежде, это было напряженное испытание, закончившееся разочарованием. Во многих регионах наблюдалось существенное снижение tanto количества, quanto качества зерна. Сначала была избыточная влажность с осени до раннего лета, за которой последовал дефицит солнца. В конце концов, дожди и грозы неоднократно заставляли комбайны делать вынужденные перерывы. Урожай 2024 года вновь подчеркивает очевидные последствия изменения климата, по словам Руквиеда.

Особенно пострадала зимняя пшеница, основная зерновая культура в этом регионе. Из-за неблагоприятных погодных условий при посеве площадь посевов уменьшилась на 330 000 гектаров. Союз теперь прогнозирует урожай в 18 миллионов тонн, что на 3 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. Урожай зимней ячменя прогнозируется на уровне 8,9 миллиона тонн, а рапса - 3,7 миллиона тонн. Эта тенденция снижения наблюдается уже несколько лет.

"Фермеры вдвойне разочарованы урожаем 2024 года", - объяснил Руквиед. Кроме плохих результатов, фермеры сейчас получают еще большее давление на цены на свою пшеницу. В настоящее время цены на пшеницу составляют около 200 евро за тонну, что на 10-15% ниже уровня прошлого года и далеко от пика 2022 года в 350 евро. "Это довольно странно", - сказал президент сельскохозяйственного союза. Несмотря на это, урожаи также были ниже во Франции и Испании, и мировые запасы ограничены. Показатели должны указывать на стабилизацию цен.

Продукты питания сейчас служат тормозом для инфляции

На данный момент период резкого роста цен на продукты питания в супермаркетах прекратился. В июле продукты питания были на 1,3% дороже, чем в прошлом году, но это ниже общего уровня инфляции в 2,3%. Руквиед подчеркнул, что доля сельскохозяйственного сырья в конечной цене - в зависимости от степени переработки продукта - снижается уже несколько лет. Однако также ясно, что: "Фермерам в краткосрочной и долгосрочной перспективе необходимы значительно более высокие цены производителей, чтобы производить экономически".

Отрицательное влияние на бизнес

Сочетание низкого урожая и низких цен теперь негативно влияет на фермеров, как указал Руквиед. Кроме того, операционные расходы, такие как энергия, остаются высокими. В результате экономически выгодное производство зерна в Германии едва ли возможно. Союз также считает ограничения и правила использования средств защиты растений и удобрений критическим фактором. Политика должна быстро изменить курс, предупредил Руквиед. В противном случае существует риск, что будет произведено больше кормовой пшеницы вместо высококачественной хлебной пшеницы.

Для многих фруктовых фермеров это был сложный год. Из-за заморозков весной ожидается значительно меньший урожай яблок, хотя ситуация лучше в Южной Германии, чем на Севере. Культивация клубники тоже не доставляла удовольствия на этот раз, так как избыточная влажность помешала полному сбору урожая. Однако сахарная свекла, кукуруза, картофель и овощи, собранные осенью, benefited от дождя - хотя картофель пострадал от гнили. Руквиед остается оптимистичным в отношении хорошего урожая вина в 2024 году.

Европейский Союз, будучи значительным рынком для сельскохозяйственных продуктов, может быть затронут более низким урожаем пшеницы в Германии из-за плохих погодных условий. Избыточные дожди и неблагоприятная погода снизили урожай зимней пшеницы до 18 миллионов тонн, что на 3 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году.

Пищевая промышленность Европейского Союза и предприятия, зависящие от импортируемых немецких сельскохозяйственных продуктов, потенциально могут столкнуться с дефицитом поставок или увеличением затрат, учитывая снижение производства и последующее давление на цены на зерно.

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