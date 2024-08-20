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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

"Разногласия по поводу неопределенности": Хабек выступает против взглядов Сёдера

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В ходе диалога с гражданами Роберт Габек заявил, что больше не может вникать в аргументы Маркуса...
В ходе диалога с гражданами Роберт Габек заявил, что больше не может вникать в аргументы Маркуса Зёдера.

- "Разногласия по поводу неопределенности": Хабек выступает против взглядов Сёдера

Министр экономики «Зелёных» Роберт Хабек (Зелёные) выразил своё презрение к министру-президенту Баварии Маркусу Сёдеру (ХСС). «Я больше не могу воспринимать Маркуса Сёдера всерьёз ни по содержанию, ни по компетенции», — заявил Хабек во время дискуссии с гражданами в своем министерстве. Хабека спросили о заявлениях Сёдера о дискриминации в вопросах расположения, таких как создание сети водорода.

В энергетических вопросах Бавария сильно зависит от других регионов Германии. Хабек упомянул отсталость Баварии в области ветроэнергетики. Теперь на Баварию также распространяются федеральные правила. Два года назад баварские компании сами выступали за увеличение ветроэнергетики, снятие препятствующих регуляций и добились этого. Водопроводы, строящиеся из Северной, Восточной и Западной Германии в Баварию, предназначены для снабжения Баварии энергией. Трубопроводы водорода также будут заполняться в северных регионах. «Поэтому, если кто-то должен благодарить Германию за поддержание своей экономики, то это Маркус Сёдер. Заявлять, что мы его дискриминируем, — это тревожно неосведомленно».

Теперь поговорим о Линднере

Хабека также спросили о комментариях министра финансов Кристиана Линднера. Лидер ФРГ заявил, что его партия не будет участвовать в потенциальной коалиции под руководством «Зелёных». «Да, мы полностью согласны с этим», — ответил Хабек. «Если я когда-нибудь стану федеральным канцлером, Кристиан Линднер не будет служить министром финансов».

Хабека широко считают наиболее вероятным кандидатом от «Зелёных» на пост канцлера на предстоящих выборах 2023 года. Линдер, Хабек и канцлер Олаф Шольц (СДПГ) вели сложные переговоры о новом компромиссе для бюджета 2025 года.

Несмотря на то, что Бавария зависит от других регионов Германии в области ветроэнергетики, как видно из строительства линий электропередачи из Северной, Восточной и Западной Германии для снабжения Баварии, министр экономики «Зелёных» Роберт Хабек подчеркнул отсталость Баварии в этой области во время дискуссии. Поддерживая расширение инфраструктуры Баварии, Хабек признал: «Если кто-то должен благодарить Германию за поддержание своей экономики, то это Маркус Сёдер».

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