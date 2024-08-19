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Разногласия и конфликты: напряженная атмосфера в знаменитом тропическом лесу

В лесу лево света, перья разбросаны. Основателю стоит радоваться: Стратегия размещения известныхGesetzlosen Individuen und theatralischen Personen из предыдущих сезонов в лагере, похоже, успешная.

 and  Alex Stellmacher
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- Разногласия и конфликты: напряженная атмосфера в знаменитом тропическом лесу

В лагере RTL еще не закончилась первая неделя, а уже к пятому дню накал страстей начинает расти. Пятый эпизод на RTL+ не принес никаких вылетов, но зато было предостаточно интриг.

В пятом эпизоде сезона "Дуэль легенд джунглей" tensions накалились среди женских реалити-звезд. Гиули Сьелль поссорилась с Даниэлой "Данни" Бюchner и Кадер Лот. Последние двое были раздражены вспыльчивым характером Сьелль (Бюchner: "Мы все используем один и тот же туалет, так что не нужно так себя вести").

Элена Мирас вмешалась, критикуя Сьелль за нарушение правил, раздавая сигареты своим товарищам по лагерю. Ханке Раквиц была трудная ночь, и весь лагерь это почувствовал. finally, Джорджина Флёр расплакалась, чувствуя себя недооцененной всеми. "Они сводят меня с ума по утрам. Они такие сумасшедшие," - плакала она.

Первая в сезоне охота за сокровищами не подняла дух участников. Сначала ветеран реалити-шоу Лот и ведущий Мола Адебиси завоевали желанный сундук в игре на рыбалку. Однако весь лагерь не справился с последним математическим заданием ("Сколько минут в неделе?"), что привело к отсутствию вознаграждений для группы. им пришлось полагаться на результат испытания в джунглях для пополнения калорий.

Испытание дня, "Крайний срок", сочетало в себе несколько классических испытаний лагеря джунглей: высоту, отвращение, мастерство и командную работу под давлением. 32-летняя Мирас, ранее признававшаяся в страхе высоты, карабкалась по скале с дрожащими руками и доставала спрятанные звезды из дыр. Тем временем ее товарищ по команде Торстен Легат, с головой в клетке с кукурузными змеями, использовал систему блоков, чтобы опустить желанные звезды. Несмотря на сложное испытание, оба показали все, на что способны, и смогли собрать четыре звезды.

Этот новый сезон "Я знаменитость" - специальное двадцатилетие, которое проходит в ЮАР. Все участники, которых RTL называет "легендами", уже появлялись в предыдущих сезонах. Первая немецкая сезон джунглей лагеря вышла в эфир в 2004 году.

Звезды, собранные во время сложного испытания, оказались решающими для еды в лагере, так как калории были очень нужны. Вспыльчивый характер Гиули Сьелль даже простирался на ночное небо, так как она часто проводила время, глядя на звезды, погруженная в свои мысли.

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