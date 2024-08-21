- Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами уменьшилась.

Несмотря на прогресс, женщины по-прежнему зарабатывают меньше своих мужчин-коллег, даже в Шлезвиг-Гольштейне. По данным Северного статистического управления, разрыв в зарплате между полами сузился в период с 2006 по 2023 год. За последние три года этот разрыв колебался около 12%. В 2006 году разрыв в зарплате составлял значительные 18%. В 2008 году он достиг пика в 19%. С тех пор он начал уменьшаться.

Во всей Германии разрыв в зарплате между полами оставался на уровне около 23% с 2006 по 2012 год. Однако с 2013 года этот разрыв начал постепенно сокращаться. По данным на 2021 год, женщины в среднем зарабатывают примерно на 18% меньше в час, чем мужчины.

Часто женщины работают в профессиях и отраслях, которые предлагают более низкую оплату. Основными причинами разрыва в зарплате являются структурные различия. Например, женщины чаще всего работают в отраслях и профессиях, которые предлагают более низкую оплату. Кроме того, женщины чаще всего работают неполный рабочий день, что приводит к более низким средним часовым брутто-зарплатам.

Тем не менее, часть разрыва в зарплате остается не объясненной - так называемый "скорректированный разрыв в зарплате". Это относится к разнице в зарплате, которая сохраняется даже при схожих характеристиках сотрудников.

В Шлезвиг-Гольштейне этот скорректированный разрыв начал постепенно увеличиваться с 2014 года и достиг 7% в 2023 году. Таким образом, женщины с сопоставимыми квалификациями, обязанностями и трудовой историей в среднем зарабатывают на 7% меньше в час, чем мужчины. Для всей Германии эта цифра составила 6% в 2023 году.

При обсуждении разрыва в зарплате между полами важно учитывать как сырой, так и скорректированный разрыв. Несмотря на сокращение сырого разрыва, скорректированный разрыв в зарплате для женщин в Шлезвиг-Гольштейне растет, что свидетельствует о persisting проблеме гендерного и полового неравенства в оплате труда. В мире для решения этой проблемы необходимо понять и устранить структурные различия, которые способствуют этим разрывам, так как женщины чаще всего представлены в низкооплачиваемых профессиях и отраслях и чаще работают неполный рабочий день.

Читайте также: