Внимание смещено на американский штат: Вайоминг - Размышление о возможности чат-бота ИИ, который займет роль мэра в США.

Жители Чиенная, главного города американского штата Вайоминг, выберут участников предварительных выборов мэра во вторник. Если они выберут Виктора Миллера, он обещает передать все политические решения AI-чат-боту. Именно это он обещал на данный момент. Ранее в этом году Миллер, вместе со своим личным AI-чат-ботом под названием "Вик" (Виртуальный Интегрированный Гражданин), объявил о своем выдвижении на пост мэра Чиенная на новостном портале CNN.

Искусственный интеллект сыграл важную роль в жизни Миллера, как он рассказал прессе. Он помогал ему составлять резюме, например. Теперь он хочет пойти еще дальше, чтобы помочь своему городу. "Я действительно хочу, чтобы это произошло", - утверждает Миллер. В интервью местной станции Your Wyoming Link он даже позволил AI-голосу отвечать от его имени часть времени. Это указывает на то, что его политическая кампания - это инновасная смесь. В то время как "AI Вик" предлагает решения, основанные на данных, Виктор Миллер выступает в качестве официального мэра.

Кампания Миллера в городе с населением 64 000 человек вызвала разговоры в его штате. "Законы штата Вайоминг четко указывают на то, что AI-бот не может баллотироваться на выборы", - сказал секретарь штата Чак Грей в интервью новостному каналу NewsNation в июне. Он ясно об этом сказал Миллеру. "Мы изучаем, как поступать дальше и какие действия можно предпринять. Это тревожный тренд в нашей стране", - предупредил Грей.

Политики за рубежом также стремятся использовать AI

Расследование, инициированное Грейем, не остановило Миллера. Чиновники города Чиеннай сочли, что он просто ищет советы и инструкции у AI-чат-бота. В основном, он сам является кандидатом на пост мэра.

Если Миллер выиграет, это будет впервые на выборах в США. Однако это явление не ограничивается только Соединенными Штатами. В Великобритании предприниматель и политик Стив Эндкотт вызвал волнение, представив "AI Стив", цифровой аватар, созданный с помощью ИИ. Он хотел стать первым MP, использующим ИИ, на британских парламентских выборах 4 июля. Однако "AI Стив" получил всего 179 голосов и проиграл.

Пока не ясно, будут ли политики в будущем полагаться на ChatGPT при принятии решений. Инициативы, подобные тем, что предлагают Миллер и Эндкотт, скорее всего, получат большее распространение в будущем. Выборы мэра в Чиеннае служат еще одним тестом на то, готовы ли граждане к этому переходу.

В ответ на опасения секретаря штата Миллер заявил, что он использует AI-чат-бота только для получения советов и руководства, а не в качестве замены своей собственной кандидатуры. Несмотря на правовые препятствия, другие политики, такие как британский предприниматель Стив Эндкотт, также экспериментировали с AI в своих кампаниях, хотя пока без значительного успеха. Другие политические фигуры могут последовать этим трендам, что может привести к потенциальной зависимости от AI при принятии решений в будущем.

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