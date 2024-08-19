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Федеральные земли ГерманииНовостиШкола

Различные учебные заведения в Бремене получают угрожающие электронные письма

Ранним утром несколько школ в Бремене получают угрожающие сообщения. После быстрой проверки власти считают сценарии harmlos.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Несмотря на угрожающие письма, в пострадавших образовательных учреждениях царила спокойная...
Несмотря на угрожающие письма, в пострадавших образовательных учреждениях царила спокойная обстановка.

- Различные учебные заведения в Бремене получают угрожающие электронные письма

После получения нескольких угрожающих писем в различных школах Бремена власти проводят расследование. По словам представителя полиции, по состоянию на понедельник днем они не придают ситуации особой важности. Ситуация была оценена утром, и занятия продолжаются в обычном режиме. Ранее несколько СМИ сообщали о взрывоопасных угрозах. Власти предполагают, что около 10-20 образовательных учреждений могли стать мишенью. Тем не менее, никакой потенциальной опасности не выявлено.

Письма были отправлены в несколько школ, вызвав беспокойство в образовательном сообществе. Несмотря на расследование, занятия в этих школах продолжаются ежедневно.

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