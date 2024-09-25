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Различные страны ЕС поддерживают сокращение защиты волков

 and  Lauren Adams
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В течение периода мониторинга 2022-2023 в немецкой территории было подтверждено около 1400 волков,...
В течение периода мониторинга 2022-2023 в немецкой территории было подтверждено около 1400 волков, как сообщило министерство окружающей среды.

Различные страны ЕС поддерживают сокращение защиты волков

Фермеры в отраслях животноводства по всей Европе сталкиваются с вызовами из-за растущего населения волков. Недавно страны ЕС проголосовали за менее защищенный статус волков, что может упростить их уничтожение. Это решение является лишь первым шагом на пути к пересмотру закона.

Внутри ЕС сообщается, что страны, поддерживаемые Германией, начали ослаблять правила защиты волков. Позиция немецкой администрации по вопросу о волках изменилась. Хотя решение не имеет немедленного юридического обязательства для ЕС, ведутся планы по понижению статуса защиты волка с 'строгой защиты' до 'защищенного'. Несмотря на то, что подробности еще не ясны, это может упростить охоту на волков.

Теперь начинается более длительный процесс, с сегодняшним голосованием, являющимся первым шагом к снижению статуса защиты. Если решение будет поддержано на министерском уровне, ЕС сможет подать заявку в Standing Committee Бернской конвенции, чтобы снизить статус защиты волка. Бернская конвенция, международный договор о защите дикой фауны и флоры Совета Европы, установленный в 1979 году, может поддержать это изменение, если будет большинство в Standing Committee. Впоследствии Европейская комиссия может предложить изменение статуса защиты волка в ЕС.

Эмоциональные дебаты в Германии

Решение требует одобрения от стран ЕС и Европейского парламента. План открыт для пересмотра. По словам инсайдеров, Германия стремится сохранить только статус защиты волка, а не других животных. Кроме того, как предложил Европейский комиссариат, статус других животных не изменится. С немецкой точки зрения, сосуществование волков и животноводства является важным. "Наша цель - предотвратить смертельные нападения и предотвратить жестокое уничтожение нашего скота, одновременно гарантируя будущее животноводства", - сказал Каріна Конрад, заместитель председателя фракции FDP в бундестаге.

Хотя сохранение природы требует четких правил и возможности охоты на волков, немецкое правительство отвечает на горячую дискуссию. В последнее время случаев нападения волков на овец и крупный рогатый скот стало больше, что создает проблему для животноводства - основной цели устойчивого сельского хозяйства. Меры по защите стад от волков становятся все менее эффективными, как сообщается. В некоторых случаях волки даже проникают в стойла. 'Удаление' - то есть убийство отдельных животных - является проблемой.

Волки были на грани вымирания

Активисты, защищающие волков, прибегают к судебным действиям, чтобы запретить охоту на волков. Раздосадованные животноводы в сельских регионах, подобных Бранденбургу и Нижней Саксонии, выступают за контроль над популяцией, даже создавая 'зоны, свободные от волков'. По данным Всемирного фонда дикой природы, хотя волк выжил в восточной и южной частях Европы, он был истреблен в западной Европе и Германии в середине 19 века. Саксонское волчье бюро отметило, что в 1970-х и 1980-х годах произошел сдвиг общественного мнения, и волки были защищены в нескольких европейских странах.

Федеральное министерство окружающей среды сообщило, что во время мониторинга 2022/2023 годов в Германии было обнаружено около 1400 волков. Европейское бюро окружающей среды, объединение организаций по охране окружающей среды, оценивает, что в Европе насчитывается около 20 000 волков. В то время как Ассоциация немецких фермеров предупреждает об увеличении нападений волков на скот, лоббистская организация сообщает о более чем 4300 случаях гибели, ранения или пропажи скота в 2022 году. В 2018 году это число, как сообщается, было примерно вдвое меньше. В результате выплаты компенсаций за такие убытки значительно возросли в эти годы.

ЕС, в том числе Германия, выступает за ослабление правил защиты волков в ЕС, стремясь понизить статус защиты волка. Если это будет поддержано Европейским парламентом и одобрено на министерском уровне, ЕС сможет подать заявку в Бернскую конвенцию, чтобы снизить статус защиты волка.

Эмоциональные дебаты по поводу статуса защиты волка разгорелись в Германии, в частности из-за растущих нападений волков на скот, что представляет собой серьезный вызов для устойчивого сельского хозяйства.

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