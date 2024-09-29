Разгневанный Мармуш заключил соглашение стать первым охотником для ФК "Бавария".

Eintracht Frankfurt теперь дышит в спину "Баварии" в Бундеслиге, благодаря захватывающей победе над "Хольштайн Киль" и блестящей игре форварда Омара Мармуша. "Гессенцы" занимают второе место, одержав четыре победы подряд.

Два гола, два ассиста: под руководством звездного Мармуша "Фрайндфурт" продолжил свою впечатляющую серию побед в Бундеслиге и присоединился к "Баварии" в борьбе за чемпионство. Команда главного тренера Дино Топпмёллера одержала победу со счетом 4:2 над "Хольштайн Киль" в воскресенье, обеспечив себе четвертую подряд победу.

Мармуш стал главным героем матча, сыграв перед 15 034 зрителями на переполненном стадионе "Хольштайн". Египтянин забил свои пятый и шестой голы в сезоне (25-я и 65-я минуты), приблизив "Фрайндфурт" к лидерам лиги. Он также ассистировал Игору Матановичу (47-я минута) и Лукасу Туте (74-я минута). С 12 очками "Фрайндфурт" теперь отстает от "Баварии" всего на одно очко.

Мачино из "Киля" пытается отыграться

Японский игрок "Киля" Шуто Мачино (30-я и 50-я минуты) дважды сравнивал счет, но в итоге новичок Бундеслиги не смог удержать победу и остался без побед в пяти матчах. С одним очком "Киль" по-прежнему находится в конце таблицы.

После ничьей с "Викторией Пльзень" в Лиге Европы (3:3) "Фрайндфурт" хотел доказать свою силу. "Интересно будет посмотреть, как отреагирует молодая команда", - сказал Топпмёллер, обозначив тактику на игру на севере: "Теперь нам нужно отыграться".

И "Гессенцы" не показали никаких признаков разочарования после результата в Лиге Европы. Несмотря на пять изменений в составе и отсутствие форварда Хьюго Экитике из-за проблем с приводящей мышцей, "Фрайндфурт" взял инициативу в матче с самого начала, диктовал темп и ритм и заслуженно открыл счет.

Вайнер спасает "Киля" от еще одного гола Мармуша

Защита "Киля" допустила несколько ошибок, предоставляя "Фрайндфурту" множество шансов - но те не смогли забить перед перерывом. Только быстрые ноги Мармуша держали на чеку вратаря "Киля" Тимо Вайнера, трижды промахнувшись в пустые ворота.

С другой стороны, "Килю" было трудно проникнуть в штрафную площадь соперника. Это изменилось после первого гола, когда Льюис Хольтби вывел Робина Коха. Хозяева провели свой лучший отрезок, Мачино попал в перекладину - но гол был отменен из-за фола (36-я минута).

Второй тайм был таким же захватывающим, как и первый. "Фрайндфурт" снова вышел вперед после углового, но "Киль" быстро отреагировал. Однако по мере продвижения матча преимущество "Фрайндфурта" становилось все более очевидным. "Киль" испытывал постоянное давление со стороны напористой игры "Фрайндфурта". Голы последовали.

Игра Мармуша, забивавшего и ассистировавшего во время победы "Фрайндфурта" над "Хольштайн Киль", помогла команде закрепиться в роли претендента на титул в Бундеслиге. После предыдущей ничьей с "Викторией Пльзень" в Лиге Европы "Фрайндфурт" не показал никаких признаков разочарования в своем матче против "Хольштайн Киль", поддерживая высокие стандарты игры и демонстрируя командную работу и стойкость.

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