Разгневанный Экитике взволнован матчем Кубка "Лакластер"

Eintracht Braunschweig и Eintracht Frankfurt начинают свой матч Кубка Германии осторожно, но Hugo Ekitike разжигает страсти и участвует в трех голах за девять минут. Несмотря на забитый гол престижа, команда второй лиги терпит поражение.

Сначала блестящий пас, затем дубль с изяществом: Hugo Ekitike очаровывает Eintracht Frankfurt в следующий раунд Кубка Германии. Французский форвард стал переломным моментом в матче благодаря своему мастерству и неукротимому духу в их 4:1 (0:0) победе над клубом второй лиги Eintracht Braunschweig. В конце концов, гессенцы подтвердили свой статус фаворитов после начальных трудностей.

Первый тайм закончился вничью, но Ekitike, в матче двух исторически значимых клубов с 21 201 зрителей, предоставил пас на гол Фарэса Шаиби с замечательным пасом внешней стороной стопы (52-я минута). Четыре минуты спустя, сам Ekitike забил второй гол с изумительной точностью после блистательного соло-бега (56-я минута). Он затем добавил третий гол после высокого удара (61-я минута). Тренер Дино Топпмёллер позволил замену для Ekitike вскоре после этого. Игор Матанович добавил еще один гол (88-я минута), и Левенте Сабо забил за Брауншвейг (89-я минута).

Десять лет спустя после их последней встречи - капитан ФранкфуртаKevin Trapp и его коллега из Брауншвейга Эрмин Бичакчич уже были на поле для своих команд в победе 3:0 в 2014 году - расстановка сил была ясна. Франкфурт, занявший шестое место в прошлом сезоне Бундеслиги и пятикратный чемпион кубка, имел превосходный индивидуальный набор навыков, в то время как перестроенная команда Брауншвейга, не имевшая побед в первых двух матчах лиги, потерпела третье поражение подряд.

Брауншвейг более опасный в начале

Франкфурт пытался доминировать в матче с самого начала и диктовать темп. Мировой чемпион Марио Гётце должен был взять инициативу за собой, но Франкфурту было трудно создать опасные возможности в первом тайме. Креативность в и вокруг штрафной площади была скудной - голкипер Леннарт Грилл домашней команды отразил только удар головой защитника Робина Коха (11-я минута) и дальний удар Омара Мармуша (45-я минута).

Поддерживаемая команда Брауншвейга отчаянно оборонялась и даже представляла угрозу на своих редких контр-атаках. Валид Улд-Шик объявил о своем присутствии мощным ударом (7-я минута). После продолжительного периода бесплодного давления Франкфурта, нерешительный выход Траппа после углового дал форварду Брауншвейга Джону Гомесу перспективный шанс (27-я минута). Домашняя команда затем стала более смелой и открыла игру.

После напряженного начала второго тайма Франкфурт, готовясь к матчу Бундеслиги против Дортмунда в следующую субботу, усилил давление - и сделал это быстро. Брауншвейг почти забил на 59-й минуте, но якобы 1:2 гол был отменен из-за офсайда, и матч был решен вскоре после этого.

В разгар матча Хюго Экитике демонстрирует свои футбольные навыки, предоставляя пас на гол Фарэса Шаиби с блестящим пасом внешней стороной стопы. Несмотря на первоначальное доминирование Франкфурта, именно выступление Экитике переломило ход матча, что привело к победе 4:1 над Eintracht Braunschweig.

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