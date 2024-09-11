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Разгадывая события, произошедшие 11 сентября.

Со временем появляются разные поводы, такие как важные события, увлекательные истории, дни рождения или памятные даты смерти, которые вызывают воспоминания.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Каждый день вы будете сталкиваться с обзором событий, историй, дней рождения или ухода связанных с...
Каждый день вы будете сталкиваться с обзором событий, историй, дней рождения или ухода связанных с этим днем.

- Разгадывая события, произошедшие 11 сентября.

11 сентября 2024 года. Ежедневный календарь

Дни рождения

Адельмар, Феликс, Йозеф, Матернус, Регула

Исторические события

2022 - Испанский теннисист-маэстро Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем мирового титула в истории тенниса, победив на US Open в Нью-Йорке против Каспера Рууда из Норвегии.

2004 - Германский президент Хорст Кёлер предложил отказаться от цели достижения одинакового уровня жизни во всей Германии, выступая за принятие различных стилей жизни и условий.

2001 - 11 сентября, самое страшное террористическое нападение в истории, произошло в Соединенных Штатах. Три самолета, захваченные радикальными экстремистами, врезались в Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон в Вашингтоне и разбились в Пенсильвании, что привело к примерно 3000 жертв.

1954 - Открытие Федерального социального суда в Касселе.

1944 - Американский военный разведывательный отряд впервые проник в немецкую территорию северо-восточнее Трира во время Второй мировой войны.

Родились

1976 - Марко Розе (48), известный немецкий футбольный тренер "РБ Лейпциг" и "Боруссии Дортмунд"

1940 - Брайан Де Пальма (84), американский кинорежиссер, известный фильмами "Неприкасаемые" и "Миссия невыполнима"

1935 - Прославленный эстонский композитор Арво Пярт (89), считающийся одним из самых уважаемых и часто исполняемых современных музыкантов

Памяти любимых

2014 - Умер любимый немецкий актер и телеведущий Йоханнес Фуксбергер в возрасте 87 лет.

1994 - Умерла известная немецкая актриса Марианна Хольд, сыгравшая в "Рыбачке на Боденском озере" и "Вспышки над Марией" в возрасте 61 года.

  • Какое страшное террористическое нападение произошло в Соединенных Штатах в сентябре 2001 года?
  • Когда умер известный немецкий актер и телеведущий Йоханнес Фуксбергер?

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