Разгадка событий: сообщение, телефонный разговор и последующие выстрелы; новые сведения вызывают предположения о мерах, направленных на предотвращение резни в школе Джорджии.

Сообщение, которое Колт Грей отправил своей маме перед самым смертоносным школьным стрелковым нападением в США в этом году, которое произошло в Апалачской школе в Виндере, Джорджия, стало спусковым крючком для Марси Грей, чтобы связаться со школой по поводу невысказанного кризиса. Она говорила со школьным консультантом Чарльзом Полхамусом примерно десять минут, как сообщил CNN отец Колта. Звонок был сделан в 9:50, и в течение тридцати минут правоохранители реагировали на ситуацию со стрельбой в школе. Текст и звонок послужили предупреждением о хаосе и насилие, которое вот-вот должно было произойти. Подросток использовал автоматическую винтовку, чтобы убить четверых человек – двоих учителей и двоих учеников – прежде чем сдаться полиции. Семь человек получили ранения, и двое дополнительных учеников пострадали от других ран, как сообщили власти. Шериф округа Барроу Джуд Смит заявил, что не было никаких предварительных предупреждений о потенциальных угрозах. Однако звонок, сделанный мамой Колта перед стрельбой, вызвал обеспокоенность по поводу попыток школы и правоохранительных органов предотвратить нападение. Лисет Ангуло, чей брат погиб во время нападения, обвинила школу и правоохранительные органы в том, что они не приняли надлежащих мер для предотвращения этой трагедии, заявив: "Они знали о ситуации заранее и не приняли соответствующих мер, чтобы предотвратить это трагедию".

Еще раз Апалачская школа получила предупреждение утром: анонимный звонок предсказал, что в этот день произойдут стрельбы в пяти школах, и Апалачская будет первой целью. В 9:45, во время второго урока, Колт Грей покинул свой класс алгебры 1. Лайела Сейярат, сидевшая рядом с ним, сказала: "Он обычно прогуливает, так что ты никогда не знаешь, куда он идет". Почти сразу после того, как Грей покинул класс, ученик с похожим именем воспользовался туалетом. Когда он вернулся в класс, администраторы удалили его вместе с рюкзаком. Ученик сказал Сейярат, что администраторы искали ученика, сидевшего рядом с ней, а не его.

Учеником, о котором шла речь, был Грей. Когда Грей появился у двери класса, Брайан Джонс ему преградил путь. Джонс, которого мать учила никогда не открывать дверь, не посмотрев сначала, выглянула и увидела, как Грей достает огнестрельное оружие. Учитель, не зная, что у ученика есть оружие, попросил открыть дверь. Джонс вмешалась, и стрелок атаковал ее, ее учителя и кого-то в коридоре. Затем он начал стрелять.

Апалачская школа не спешила комментировать, был ли другой ученик ошибочно удален из класса во время этого инцидента. Ребекка Сейярат, мать Лайелы, выразила свое возмущение Associated Press, заявив, что школа имела возможность предотвратить эти жертвы, но не сделала этого. "Я действительно, действительно так чувствую", - заявила она.

Кристина Иримие, учитель математики в Апалачской школе, должна была отпраздновать свой 53-й день рождения 24 августа со своими учениками, но так и не смогла этого сделать. Другу семьи Корнелиу Капrar рассказал CNN, что Иримие, иммигрантка из Румынии, всегда была веселой и радостной в своей новой стране. У нее не было собственных биологических детей, но она очень любила своих учеников и умерла, защищая их во время стрельбы. Габриель Бут, родственник, описала Иримие так: "Вот кто она была - она бы вмешалась. Она умерла за своих детей, как любая хорошая мама сделала бы, как хороший учитель сделал бы. У нее не было своих детей, так что эти были ее детьми".

Хейзел Бионди, десятиклассница, работала над математическим заданием в классе геометрии, когда услышала шум снаружи. Ее учитель, Дэвид Феникс, открыл дверь, чтобы проверить, и был ранен в результате. "Весь класс побежал в заднюю часть класса, и вот тогда мы поняли, что нашего учителя ранили, и тогда другой учитель пытался остановить кровотечение", - сказала Хейзел CNN. Феникс смог забаррикадировать дверь, прежде чем упасть на пол, как сказала Хейзел. "И тогда мы услышали больше стука, и мы подумали, что он вернется, так что мы выключили все свет и стали тихими", - сказала она.

Они оставались в темноте, ожидая прибытия правоохранительных органов, пока их раненый учитель оставался в сознании. "Он все еще отзывался, и другой учитель все время спрашивал его, чтобы говорить, так что мы знали, что он все еще жив", - сказала она. После того, как опасность миновала, им было трудно покинуть класс из-за того, что тело Феникса было поставлено перед входом. "Нам пришлось пройти мимо его крови, и это было зрелище, которое мы не хотели видеть", - сказала она. Дочь Феникса в посте в Facebook написала, что он получил ранения в ногу и бедро во время инцидента. Несмотря на это, его главной заботой было благополучие других, как написала Кэти Феникс, которая написала: "После пробуждения одними из первых слов, которые он сказал, были: "Все остальные в порядке?"

Мама Хейзел Бионди, Николь Бионди, 34 года, поделилась с CNN, что Феникс сыграл решающую роль в тот день. "Если бы Феникс не закрыл эту дверь..." - сказала она, голос дрожит. Она еще больше похвалила его в посте в Facebook в тот день. "Он спас моего ребенка. Он спас мой мир", - написала она.

В другом классе Ричард Аспинолл, учитель математики и ассистент футбольного тренера, был предупрежден о шуме за своей комнатой Джули Вудсон, семейным другом, который сказал CNN в заявлении.

Когда он проверил, его ударила пуля в грудь. Его ученики пытались ему помочь.

Его ученики вернули Рики в класс и использовали свои рубашки, чтобы попытаться остановить кровотечение и спасти его, объяснил Вудсон. "Если бы он не вышел и не принял пулю... кто знает, что могло бы последовать?"

Аспинолл, 39-летний отец двоих маленьких девочек, скончался от ран.

Также погибли двое 14-летних подростков, Масон Шермерхорн и Кристиан Ангуло, ученики этой школы.

Полиция наводнила место происшествия

Шерифское управление округа Барроу получило сообщение о стрельбе около 10:20. На прошлой неделе учителям в школе выдали персональные тревожные устройства.

К 10:26 подозреваемый был задержан.

Когда дежурный офицер школы встретил Колта Грэя, тот сразу сдался и был арестован, сообщили власти.

"Я виновен", - якобы признался преступник следователям.

Примерно в полдень официальные лица Джорджии распространили информацию о стрельбе: "GBI находится в школе Апалачи в округе Барроу из-за стрельбы. У нас есть агенты на месте, которые помогают местным, государственным и федеральным правоохранительным органам в расследовании. Один подозреваемый задержан. Мы призываем всех, кто находится в районе, держаться на расстоянии, пока власти расследуют. Будет больше информации", - сообщалось в канале Грузинского бюро расследований.

Два дня спустя Колта Грэя доставили в суд округа Барроу и предъявили ему обвинение в четырех случаях убийства при отягчающих обстоятельствах. Он решил не признаваться в выдвинутых против него обвинениях.

В этом сообщении принимали участие репортеры CNN, в том числе Скотт Гловер, Кит Аллен, Сара Смарт, Дэвид Уильямс, Амир Вера, Шариф Пейджет, Карол Альварадо, Изабель Росалес, Джайд Тимм-Гарсия, Ража Разек и Лаура Маскаренхас.

Полиция прибыла в Апалачскую среднюю школу в ответ на активную ситуацию со стрельбой, которая была предварена звонком матери Колта Грэя, выразившей свои опасения по поводу невысказанной кризисной ситуации.

Во время инцидента ученики в геометрии у Хейзел Бионди были сильно потрясены, а их учитель, Дэвид Феникс, был одним из жертв. Феникс, отец двоих детей, проявил самоотверженность, закрыв дверь и обеспечив безопасность своих учеников, прежде чем упасть.

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