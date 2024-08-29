- Равновесие урожая: снижение качества пшеницы и снижение рыночных цен

Фермеры в Тюрингии сталкиваются с более низкими урожаями в этом году и ожидают более высоких цен на зерно в результате. Особенно пострадали пшеница, часть которой не соответствовала стандартам выпечки, и рапс, согласно Клаусу Вагнеру, президенту Ассоциации фермеров Тюрингии в Бютштадте, район Сёммерда. Согласно министру сельского хозяйства Тюрингии Сусанне Караванской (Левые), урожаи 2024 года ниже, чем в прошлом году, за исключением ячменя, который в основном соответствует пивоваренным стандартам. Значительные потери также сообщили фруктовые садоводы Тюрингии.

Текущие цены на зерно в Европе, которые не выросли несмотря на плохие прогнозы урожая в ЕС и США, вызвали больше озабоченности, чем низкие урожаи в этом году, заявил министр.

Причинами более низкого урожая зерна являются ночь заморозков с температурами минус 10 градусов Цельсия в конце апреля и избыточная влажность на некоторых этапах роста зерна, что привело к грибковым заболеваниям на некоторых полях. "В этом году было много воды", - сказал Вагнер, вспоминая прошлые засухи.

По данным Статистического управления Тюрингии, в этом году зерно было посеяно на площади около 328 500 гектаров, что на два процента меньше, чем в предыдущем году. Основной культурой зерна в штате является зимняя пшеница, занимающая площадь 167 900 гектаров, что на 11 процентов меньше, чем в 2023 году. Также ожидается хороший урожай кормов, например, кукурузы.

Многие посевы пшеницы имели низкие значения белка, что создает проблему, поскольку Тюрингия известна своим элитным и качественным выращиванием пшеницы для пекарен и пищевой промышленности. Вагнер винит не только погоду, но и предписанное снижение удобрений. Он призвал к практическому применению правил удобрения и защиты растений.

Мороз в апреле особенно повредил зимний ячмень и рапс во время цветения, что привело к образованию меньшего или отсутствия зерен. В рапсе были местные потери более 80 процентов из-за летних дождей, вызывающих растрескивание созревших стручков.

Караванская упомянула о возросших операционных затратах сельскохозяйственных предприятий. Особенно дорогие фосфорсодержащие удобрения. Поэтому важно, чтобы федеральное и государственное правительства договорились о большей фосфорной переработке из осадка сточных вод, так как многие муниципальные очистные сооружения сточных вод в Тюрингии в будущем могут быть использованы для регионального восстановления фосфора для удобрений.

Урожай яблок ожидается на уровне 3,9 тонн на гектар, что на 87 процентов ниже урожая прошлого года. Для сладких вишен, слив и абрикосов потери составляют около 80 процентов, а для вина - 60 процентов. Предприятия могут подать заявку на чрезвычайную помощь с 26 августа, с первоначально доступными двумя миллионами евро для поддержки существования угрожающих фруктовым и виноградным предприятиям.

Текущие прогнозы предполагают, что в амбарах Тюрингии будет храниться около 2,2 миллиона тонн зерна, что на девять процентов меньше, чем среднесрочный показатель, согласно расчетам Статистического управления Тюрингии.

Фермеры в других регионах также могут столкнуться с более низкими урожаями из-за аналогичных погодных условий, что может привести к потенциальному росту цен на зерно по всей Европе. Использование альтернативных удобрений может помочь снизить зависимость от дорогих фосфорсодержащих вариантов, что потенциально может облегчить часть финансовой нагрузки для фермеров, сталкивающихся с более высокими затратами.

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