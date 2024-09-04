Рационализация производства: предприятия должны ускорить производство более дорогих электронных коммерческих транспортных средств.

Предложения предусматривают временную специальную амортизационную ставку к 2028 году: в первый год покупки предлагается ставка 40%, которая затем снижается до 24%, 14%, 9%, 7% и 6% в последующие годы. Министерство обосновывает это как предоставление "сильных налоговых стимулов, особенно для стимулирования рынка электромобильности в бизнес-секторе".

Кроме того, сниженная налоговая ставка на электромобили компаний будет распространяться на более дорогие модели. В настоящее время только автомобили стоимостью менее 70 000 евро получают льготное налогообложение. Этот порог будет увеличен до 95 000 евро.

Министерство финансов прогнозирует ежегодные налоговые потери в размере 465 миллионов евро с 2024 по 2028 год из-за этой специальной амортизации. Льгота на дорогие электромобили обойдется правительству в общей сложности 140 миллионов евро к 2028 году.

В Германии наблюдается снижение регистраций новых электромобилей в течение длительного времени. В августе они упали на 68,8% по сравнению с предыдущим годом, согласно последним данным Федерального ведомства по дорожному движению. Причинами являются прекращение государственной поддержки покупки электромобилей в прошлом году и более высокие цены по сравнению с традиционными двигателями. Потребители также якобы нерешительны из-за призывов отложить запрет на бензиновые двигатели в 2035 году со стороны политики.

"Увеличенная амортизация для аккумуляторных электромобилей компании в начальные годы может быть полезной для введения подержанных электромобилей", - заявил Йенс Хильгенберг из BUND. Однако он раскритиковал налоговые льготы для дорогих электромобилей как "более похожие на подарок для Mercedes, BMW и Audi". Он считает, что основные проблемы производителей заключаются в отсутствии доступных электромобилей на рынке.

Стефани Лангкамп из Альянса за климат также выразила озабоченность: "Правительство продолжает продвигать дорогие роскошные электромобили компании и грязные автомобили с бензиновыми двигателями вместо того, чтобы стимулировать рынок доступных небольших электромобилей".

Однако Ассоциация автомобильной промышленности (VDA) поддержала оба мероприятия как "значительный и правильный сигнал". Ускоренная амортизация может "способствовать росту электромобильности", объяснил президент VDA Хильдегард Мюллер. В частности, увеличение налоговой базы с 70 000 до 95 000 евро поможет ускорить рост. "Это также будет способствовать рынку подержанных полноэлектрических пассажирских автомобилей, так как компании будут более доступны по цене после срока лизинга, который обычно составляет три года", - добавила она.

Компании в бизнес-секторе могут найти эти предложенные налоговые льготы привлекательными, так как они предоставляют значительные амортизационные ставки для электромобильности в начальные годы покупки. Расширенная сниженная налоговая ставка на электромобили компании также применяется к более дорогим моделям, что потенциально может стимулировать больше компаний к инвестициям в электромобили.

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