Рассматривается для использования в военных применениях вакцины против COVID-19

Во время пика пандемии COVID-19 появились сообщения о том, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обдумывал военную операцию в Нидерландах. По данным "Гардиан", в своих мемуарах Джонсон утверждает, что план предусматривал отправку солдат для захвата вакцин от COVID-19 на складе в Лейдене.

Джонсон якобы поручил военным в марте 2021 года оценить осуществимость морской операции на складе, который, как сообщалось, хранил около пяти миллионов доз вакцины AstraZeneca. Джонсон считал, что вакцина принадлежит Великобритании, так как была разработана там. В то время между Великобританией и ЕС шла дискуссия о вакцинных экспортах.

По данным источника, командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Даг Чемберс сообщил Джонсону, что миссия осуществима и потребует использования надувных лодок для пересечения моря. "По прибытии на цель они должны были проникнуть, захватить груз и направиться к портам на побережье Ла-Манша", - цитирует Джонсона в его мемуарах.

Однако Чемберс якобы отметил, что провести операцию незамеченной будет сложно, что означает, что Великобритании придется оправдываться перед давним союзником по НАТО. Джонсон признал сложность ситуации, признавшись: "Я знал, что они правы, и подсознательно соглашался с их оценкой, но не хотел признавать это вслух: вся концепция была абсурдной".

Военная операция, которую обдумывал Джонсон, предусматривала захват вакцин от COVID-19 на складе в Нидерландах, конкретно в Лейдене. Несмотря на споры между Великобританией и ЕС о вакцинных экспортах в то время, Нидерланды, как союзник по НАТО, должны быть оправданы, если Великобритания собирается провести такую операцию незамеченной.

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