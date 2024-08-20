Рассматриваете возможность получения продления для подачи налоговой декларации?

Внимание, налогоплательщики с налоговой декларацией за 2023 год, срок подачи которой approcheт, должны действовать быстро. Обычно она должна быть в соответствующем почтовом ящике к 2 сентября 2023 года. Вот как можно немного отсрочить этот срок.

Времени осталось мало. Хотя налоговая декларация, как и в предыдущие годы, должна быть подана позднее - в налоговую службу не позднее 31 августа 2024 года, учитывая, что это суббота, крайний срок переносится на 2 сентября. Осталось всего несколько дней. Ниже приведены разъяснения по этому вопросу.

Можно ли продлить срок?

Да, путем продления срока. Однако он должен быть обоснован, в отличие от прошлых лет - либо по телефону, в письменной форме или напрямую через ELSTER. При запросе продления следует указать реалистичную дату подачи, например, на один или два месяца позже. Заявление должно быть подано как можно скорее, предпочтительно до срока, то есть до 2 сентября.

Применяется ли новый срок 2 сентября 2024 года ко всем налоговым декларациям?

Нет, более длительный срок применяется, если налоговым процессом занимается налоговый консультант или налоговая ассоциация. В этом случае крайний срок - 31 мая 2025 года. Так как это тоже суббота, крайний срок переносится на 2 июня 2025 года.

Какие штрафы применяются, если пропустить срок подачи?

За каждый полный месяц просрочки налоговой декларации на сумму налога, подлежащего уплате, взимается штраф в размере 0,25%. Однако не менее 25 евро. Максимальный штраф составляет 25 000 евро. Штраф автоматически начисляется, если декларация не подана в течение 14 месяцев после окончания соответствующего налогового года. Хронические опоздавшие также могут столкнуться с дополнительными судебными издержками и процентами.

До какого срока те, кто не обязан подавать налоговую декларацию, могут это сделать добровольно за 2023 год?

Для года 2023 крайний срок - 31 декабря 2027 года. Даже для года 2020 это все еще можно сделать до 31 декабря 2024 года. Это может быть выгодно, так как средний возврат в последнее время составлял около 1000 евро, согласно Федеральному статистическому управлению.

Кто обязан подавать налоговую декларацию?

Кто обязан подавать налоговую декларацию?

Работники, имеющие как минимум две разные работы и налоговую класс 6

Супружеские пары, имеющие налоговую класс 3 или 5

Те, кто имеет более 410 евро дополнительного дохода в год; это может быть доход от аренды и лизинга или пенсии

Те, кому налоговая служба предоставила налоговый вычет

Самостоятельно занятые, предприниматели и фермеры, как правило, обязаны подавать налоговую декларацию, если их доход превышает базовую налоговую льготу в размере 10 908 евро (2023 год)

Те, кто находился в режиме неполной занятости в предыдущем году

Те, кто получает заместительную выплату, такую как пособие по безработице, родительское, больничное или материнское пособие

Супружеские пары, разведенные в 2022 году и ранее совместно оцениваемые, обязаны подать. То же самое относится к разведенным или разлученным супругам, один из которых обязан выплачивать алименты

Капитальные доходы также могут сделать подачу налоговой декларации обязательной. Это относится к случаям, когда в предыдущем году не была уплачена церковная налог на капитальный доход, имеется иностранный доход, по которому не было удержано налог на прибыль, или было удержано недостаточно налога на прибыль

Пенсионеры, если их доход за 2023 год превышает базовую налоговую льготу в размере 10 908 евро (одиноко). Сумма удваивается для совместно оцениваемых супружеских пар

Кто не обязан подавать налоговую декларацию?

Лица, не имеющие дохода или получающие доход только от трудовой деятельности без другого дохода.

За какие налоги необходимо подавать декларации?

Для налога на доходы - в том числе декларации для отдельного и совместного определения налоговых баз для налогового обложения доходов, а также для отдельного определения остаточного переноса убытков

- в том числе декларации для отдельного и совместного определения налоговых баз для налогового обложения доходов, а также для отдельного определения остаточного переноса убытков для налога на прибыль - в том числе декларации для отдельного определения налоговых баз, связанных с налоговым обложением прибыли, а также для распределения налога на прибыль

- в том числе декларации для отдельного определения налоговых баз, связанных с налоговым обложением прибыли, а также для распределения налога на прибыль для налога на торговлю - в том числе декларации для отдельного определения переносимых убытков от торговли и для отдельного определения переноса грантов, а также для распределения налоговой ставки

- в том числе декларации для отдельного определения переносимых убытков от торговли и для отдельного определения переноса грантов, а также для распределения налоговой ставки для налога на добавленную стоимость , а также

, а также для отдельного или отдельного и совместного определения в соответствии с параграфом 18 Закона о внешних налогах

Несмотря на новый срок 2 сентября 2024 года, некоторым людям все равно может потребоваться продление. В таких случаях individuals должны связаться с налоговой инспекцией и предоставить убедительное обоснование, указывая реалистичную дату подачи.

Если налоговым декларацией занимается налоговый консультант или налоговая ассоциация, крайний срок подачи переносится на 2 июня 2025 года. Это важная информация, которую следует учитывать при работе с этими профессионалами и избежании штрафов.

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