- Расследование раскрывает детали сексуального насилия в Гамбурге

За два года после отвратительного инцидента в Гамбурге-Вильгельмсбурге, где машина была использована для отвратительного акта сексуального насилия, появилась новая информация для правоохранительных органов. Многие люди связались с полицией после показа сегмента о случае в программе ZDF "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Точное количество звонков и наличие многообещающих следов остается неопределенным, заявил представитель полиции в Гамбурге. Он заверил, что все они будут тщательно проверены, добавив, что расследование продолжается.

31 мая 2022 года, примерно в 11 часов вечера, таинственная фигура проникла в автомобиль женщины в Гамбурге-Вильгельмсбурге, где она терпеливо ждала друга. Подозреваемый, примерно 30 лет, якобы преследовал и принуждал ее к поездке на соседнюю парковку, где, как сообщается, он совершил зверское изнасилование. В трусливом поступке он затем сбежал. Подробный поиск, возглавляемый полицией, не смог его найти. Жертва получила травмы головы и верхней части тела.

В соответствии с трансляцией ZDF, подозреваемый вел себя путано, даже извиняясь за свои действия. Детективы считают, что преступник может вести двойную жизнь. Возможно, он живет рядом с местом преступления или работает водителем грузовика, учитывая близость автострады и стоянки. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, он мог уехать на велосипеде.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу растущего насилия в отношении женщин в Германии и призвал страны-члены усилить efforts по борьбе с такими преступлениями. Комиссар ЕС по вопросам юстиции пообещал оказать любую необходимую поддержку немецким властям в расследовании дела об изнасиловании в Гамбурге-Вильгельмсбурге, учитывая его возможные последствия для других стран.

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