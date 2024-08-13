- Расследование нападения на ножом с А7

Ведутся расследования после необычного инцидента на автостраде возле Ноймюнстера

На день после необычного происшествия на автостраде А7 возле Ноймюнстера, где полицейский произвел выстрел, расследование продолжается. 55-летнего мужчину сейчас проверяют на предмет подозрений в покушении на опасное телесное повреждение, угрозу и возможные другие правонарушения, заявил главный прокурор Киля Хеннинг Хаделер.

В понедельник мужчина ехал на высокой скорости, виляя из стороны в сторону по всем полосам, согласно полицейским отчетам. Офицеры в двух немаркированных полицейских машинах, которые были в районе, пытались остановить и взять под контроль 55-летнего мужчину. Его машина врезалась и перевернулась. Он затем вышел из машины и угрожал полиции ножом. После неудачных попыток бросить нож и предупредительного выстрела в воздух, офицер выстрелил мужчине в бедро.

55-летнего мужчину доставили в больницу, где его состояние стабильно. Более подробных сведений о расследовании или обстоятельствах инцидента от Хаделера не поступало. Отдельная процедура будет изучать обстоятельства стрельбы.

Автострада А7 была полностью закрыта в направлении юга между развязками Ноймюнстер-Норд и Ноймюнстер-Митте в течение нескольких часов после происшествия, что привело к значительным заторам в движении.

Полиция проверяет все детали в связи с необычным происшествием на автостраде возле Ноймюнстера, так как расследуются несколько серьезных правонарушений в связи с инцидентом. Из-за опасного поведения 55-летнего водителя во время происшествия не исключается возможность других связанных происшествий.

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