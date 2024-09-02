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Федеральные земли ГерманииНовостиВопрос No K

Расследование Южного региона: К-вопрос

В ближайшие недели Союз определит претендента на пост своего лидера. Маркус Друг }; B sonar Russian: {"translation": "В наступающие недели Союз определит конкурсанта на пост своего проводника. Маркус Сотер воспользовался этим шансом представить свои позиции.

 and  Max Becker
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Маркус Зёдер, представляющий ХСС, воспринимает исход выборов в Восточной Германии как...
Маркус Зёдер, представляющий ХСС, воспринимает исход выборов в Восточной Германии как землетрясение.

- Расследование Южного региона: К-вопрос

Баварский министр-президент Маркус Зёдер (ХСС) вновь выразил желание занять пост канцлера Союза, несмотря на предстоящие выборы в Восточной Германии. "Я нахожусь в самом приятном положении как министр-президент, но я не тот, кто уклоняется от руководства нашей страной", - сказал он во время политической беседы на фестивале фольклораGillamoos в Нижней Баварии в Абенсберге.

По словам Зёдера, процесс выбора кандидата от Союза в будущем обязательно будет отличаться от метода 2021 года. "В 2021 году мы выбрали не того кандидата", - отметил он, имея в виду предыдущего кандидата в канцлеры Армина Лашета. Он поддерживает дружеские отношения с нынешним председателем ХДС и главным претендентом Фридрихом Мерцем. "Мы - как ось, Мерц-Зёдер", - сказал он.

В ответ на вопрос о своих амбициях за пределами своей нынешней роли Зёдер отвечает: "Вопрос номер К, я нахожусь в самом приятном положении как министр-президент, но я открыт для руководства нашей страной как канцлер Союза". Во время стратегической встречи поднимается вопрос о выборе кандидата от Союза, и Зёдер повторяет: "Что касается вопроса номер К, процесс выбора кандидата от Союза в будущем должен отличаться от нашего подхода в 2021 году".

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