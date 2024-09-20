Расследование фактологических ошибок: 12 вымышленных историй, которые Трамп рассказал за последний месяц

Это не типичная политическая риторика, тот вид манипуляций статистикой и преувеличения достижений, которым часто занимаются политики. Вместо этого республиканский кандидат в президенты распространяет откровенные лживые заявления, не имеющие оснований в реальности.

Самое большое внимание привлекло заявление Трампа об иммигрантах в Спрингфилде, Огайо, где он безосновательно обвинил их в поедании домашних животных. Однако недавние публичные выступления Трампа, такие как митинги и интервью, также были наполнены неверified историями.

Вот 11 примеров из последнего месяца.

Харрис и военная служба

На митинге в Лас-Вегасе на прошлой неделе Трамп заявил, что его демократический оппонент, вице-президент Камала Харрис, выступает за принуждение американцев к службе в армии: "Она уже говорит о возвращении призыва. Она хочет вернуть призыв и отправить вашего ребенка на войну, которая никогда не должна была произойти".

Это чистая выдумка. Харрис ничего не говорила о возвращении призыва.

Интервью Харрис на CNN

Во время события Fox News в Пенсильвании в начале сентября Трамп заявил, что Харрис использовала заметки во время своего телеинтервью с CNN в конце августа. Он даже изобразил, как она якобы смотрит на эти заметки.

На самом деле, она не имела никаких заметок.

Переходные дети и школы

На мероприятии консервативной группы в конце августа Трамп сказал, что школы тайно проводят операции по подтверждению пола у детей без ведома родителей. Он сказал: "Вопрос о трансгендерах просто невероятен. Подумайте об этом. Ваш ребенок идет в школу и возвращается через несколько дней с операцией. Школа решает, что произойдет с вашим ребенком".

Команда Трампа позже признала, что не смогла найти доказательств в поддержку этой истории. Для операций по подтверждению пола требуется согласие родителей; школы не проводили и не одобряли такие операции за спиной у родителей.

Тем не менее, Трамп повторил эту историю на митинге в Висконсине в начале сентября.

Харрис и российское вторжение на Украину

На Fox News в конце августа Трамп рассказал историю о том, как якобы президент Байден якобы отправил Харрис negotiate с президентом России Владимиром Путиным, чтобы предотвратить вторжение на Украину. Трамп заявил, что Харрис "шла встречаться с Путиным в России за три дня до нападения. Она пошла. Она представила свой случай. Он атаковал через три дня. Он атаковал через три дня. Он посмеялся над ней. Он подумал, что она шутка". Трамп также рассказал версию этой истории на дебатах в сентябре.

Эта история полностью ложная.

Байден никогда не отправлял Харрис negotiate с Путиным, и она не ездила в Россию за несколько дней до вторжения. Вместо этого Харрис посетила конференцию в Германии, чтобы встретиться с американскими союзниками, в том числе президентом Украины Володымром Зеленским.

Идентичность Харрис

На конвенции черных журналистов в конце июля Трамп заявил, что Харрис только продвигала свою индийскую наследственность, а затем внезапно стала черной. Защищая свою позицию, Трамп повторил это на дебатах в сентябре, сказав, что Харрис "выпустила" на каком-то этапе, что "она не черная".

Ничего из этого не правда.

Харрис, которая выросла в черном сообществе и окончила исторически черный университет, всегда принимала свою черную идентичность. Хотя она также говорила о своем южноазиатском наследии, она никогда не заявляла, что не черная.

Выступление Харрис на президентских выборах 2020 года

Трамп неоднократно заявлял, что Харрис была так непопулярна, когда она баллотировалась на пост президента в 2019 году, что она была первым кандидатом, который выбыл из переполненной демократической первички. "Она была одной из 22 человек, которые баллотировались. Она была первой, кто ушел", - сказал он на митинге в Пенсильвании в конце августа.

Это неверно.

Фактически, 13 других демократических кандидатов выбыли до Харрис, в том числе действующие или бывшие губернаторы Вашингтона, Монтаны и Колорадо; действующий мэр Нью-Йорка; действующие или бывшие члены Палаты представителей и Сената.

Мнения о деле Роу против Уэйда

Стоя под огнем критики за назначение трех судей, которые отменили решение о правах на аборты Роу против Уэйда в 2022 году, Трамп создал выдуманную историю о том, что это непопулярное решение поддерживалось "каждым" - в том числе "каждым демократом".

"Каждый демократ, каждый республиканец, каждый хотел, чтобы Роу против Уэйда был отменен и возвращен в штаты", - сказал Трамп на Fox News в конце августа.

Это неправда.

Роу неизменно поддерживался большинством американской общественности, и он пользовался огромной популярностью среди демократов - с поддержкой 80% или лучше среди демократов во многих опросах.

На пресс-конференции в Калифорнии в сентябре Трамп заявил, что "если бы у меня был честный подсчет голосов, я бы выиграл Калифорнию, но голоса не считаются честно". Он сделал более красочную версию этого заявления в интервью в конце августа, сказав: "Даже если бы сам Иисус считал голоса, я бы все равно выиграл Калифорнию".

Это чистая чушь. Голосование честное и справедливое в Калифорнии, как и в любом другом штате. Трамп неизменно проигрывает Калифорнию, потому что это сильно демократический штат, который не выбирал республиканского президента с 1988 года. Он проиграл штат в 2020 году с более чем пятью миллионами голосов и преимуществом более чем в 29 процентных пунктов.

'Человек года' в Мичигане

С 2016 года Трамп заявлял, что выиграл премию 'Человек года' в Мичигане до вступления в политику. Однако CNN и другие СМИ опровергли это заявление, заявив, что не только Трамп никогда не получал такую премию, но и нет никаких доказательств существования такой премии.

На мероприятии во вторник в Мичигане Трамп заявил, что он оправдан. "Пресса сказала, что этого никогда не发生ло. Ну, это произошло. Они нашли, где это было", - сказал Трамп. Однако СМИ не обнаружили никаких конкретных доказательств премии 'Человек года' Трампа.

Мигранты, тюрьмы и 'Конго'

Это не типичная политическая риторика, тот вид манипуляций статистикой и преувеличения достижений, которым часто занимаются политики. Вместо этого республиканский кандидат в президенты распространяет откровенные лживые заявления, не имеющие оснований в реальности.

Самое большое внимание привлекло заявление Трампа об иммигрантах в Спрингфилде, Огайо, где он безосновательно обвинил их в поедании домашних животных. Однако недавние публичные выступления Трампа, такие как митинги и интервью, также были наполнены неверified историями.

Вот 11 примеров из последнего месяца.

Харрис и военная служба

На митинге в Лас-Вегасе на прошлой неделе Трамп заявил, что его демократический оппонент, вице-президент Камала Харрис, выступает за принуждение американцев к службе в армии: "Она уже говорит о возвращении призыва. Она хочет вернуть призыв и отправить вашего ребенка на войну, которая никогда не должна была произойти".

Это чистая выдумка. Харрис ничего не говорила о возвращении призыва.

Интервью Харрис на CNN

Во время события Fox News в Пенсильвании в начале сентября Трамп заявил, что Харрис использовала заметки во время своего телеинтервью с CNN в конце августа. Он даже изобразил, как она якобы смотрит на эти заметки.

На самом деле, она не имела никаких заметок.

Переходные дети и школы

На мероприятии

Трамп уже несколько месяцев распространяет историю о том, как "Конго" специально освобождает заключенных, чтобы стимулировать их миграцию в США. "Многие заключенные, выпущенные из 'Конго' в Африке, настоящие парни", - сказал он на мероприятии в августе в Аризоне. На митинге в Пенсильвании через неделю он сказал: "Из 'Конго', Африка: 22 человека доставлены в нашу страну. 'Откуда вы?' 'Из Конго'. 'Из какой части?' 'Из тюрьмы'".

Однако представители tanto Демократической Республики Конго, как и Республики Конго, подтвердили, что это утверждение ложно. Эксперты по двум странам также не нашли никаких доказательств в поддержку этой теории, и кампания Трампа не смогла предоставить никаких подтверждений.

Ревизии рабочих мест

После того, как Бюро статистики труда объявило в августе, что его годовая ревизия данных о работе показала, что экономика создала примерно на 818 000 рабочих мест меньше, чем было первоначально сообщено за 12 месяцев, завершившихся в марте, Трамп придумал историю о том, что правительство планировало раскрыть эту ревизию после выборов, но было вынуждено сделать это раньше из-за "осведомителя" или "патриота-информатора".

Это очередная выдумка. Бюро статистики труда регулярно выпускает предварительные ревизованные данные в августе, и они объявили точную дату выпуска - 21 августа - за weeks заранее.

Уильям Бич, консервативный экономист, назначенный Трампом возглавить Бюро статистики труда, написал в социальных сетях: "Для тех, кто думает, что большая корректировка данных о рабочих местах БЛС 'утекла' и была предназначена для раскрытия после выборов, помните, что БЛС всегда объявляет свои проектные корректировки в августе и объявила дату этого года, 21 августа, много месяцев назад. Важно проверять факты".

Продолжающаяся тенденция безосновательных заявлений республиканского кандидата в президенты распространяется за пределы иммиграции, как продемонстрировано в нескольких недавних случаях. Например, на митинге в Лас-Вегасе Трамп ложно обвинил вице-президента Камалу Харрис в продвижении военной службы, заявление, которого она никогда не делала. Аналогично, во время мероприятия на Fox News Трамп заявил, что Харрис смотрит на карточки во время своего интервью CNN, что тоже было неправдой.

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