- Расследования детской порнографии - поиски

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В ходе различных расследований по делам о детской порнографии были обысканы девять жилых помещений в Цвиккау, районе Миттельсаксен и районе Рудных гор. Полиция Цвиккау сообщает, что девять подозреваемых в возрасте от 16 до 39 лет подозреваются в хранении или распространении детской порнографии. Никто не был арестован.

Во время обысков во вторник следователи обнаружили десятки мобильных телефонов и многочисленные носители данных в Цвиккау, Одеране, Фрайберге, Франкенберге, Цшопау и Шнееберге, а также другие предметы.

Расследование по делам о детской порнографии выявило потенциальные связи с другими видами преступлений в связи с изъятым доказательством. Открытие незаконного материала вызывает озабоченность по поводу защиты уязвимых лиц.

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