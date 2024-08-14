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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Расследования детской порнографии - поиски

Полиция проводит обыски в квартирах в Цвиккау, Земле Саксония и Рудных горах в связи с детской порнографией. Расследуются девять подозреваемых в возрасте от 16 до 39 лет.

 and  Alex Stellmacher
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Полиция обыскала девять квартир.
Полиция обыскала девять квартир.

- Расследования детской порнографии - поиски

В ходе различных расследований по делам о детской порнографии были обысканы девять жилых помещений в Цвиккау, районе Миттельсаксен и районе Рудных гор. Полиция Цвиккау сообщает, что девять подозреваемых в возрасте от 16 до 39 лет подозреваются в хранении или распространении детской порнографии. Никто не был арестован.

Во время обысков во вторник следователи обнаружили десятки мобильных телефонов и многочисленные носители данных в Цвиккау, Одеране, Фрайберге, Франкенберге, Цшопау и Шнееберге, а также другие предметы.

Расследование по делам о детской порнографии выявило потенциальные связи с другими видами преступлений в связи с изъятым доказательством. Открытие незаконного материала вызывает озабоченность по поводу защиты уязвимых лиц.

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