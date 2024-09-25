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КультураНовостиRTLplus

Рассказы, судьбы и увлекательные мелодии

 and  Vladimir Milov
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Рассказы, судьбы и увлекательные мелодии

В жестоком мире музыкальных конкурсов, где накаляются страсти и желание победить видно с самого начала, "Пианино" предлагает другой взгляд. "Мы хотим быть тронуты музыкой", - выражает знаменитый пианист Игорь Левит в начале шоу. В паре с хитмейкером Марком Форстером Игорь отправляется в музыкальное путешествие, которое завершится грандиозным концертом в легендарной ратуше Вупперталя. Здесь Игорь и Марк представят себя публике и представят несколько участников "Пианино", которые не знают, чем закончится их путь.

Четыре городских железнодорожных вокзала служат фоном для трогательного и вдохновляющего сплава человеческих эмоций и музыки. Лидером является Лейпциг. Среди толп путешественников, тащащих багаж, ждет отобранных участников изящный Steinway, неожиданно наблюдаемый Марком Форстером и Игорем Левитом. В сопровождении ведущей Анники Лау участники должны перевести свои личные истории в музыку, стремясь зажечь музыкальный фейерверк, который очарует публику и двух судей.

Грегор, приятный парень, запускает мяч. Одетый во фрак и бабочку, новичок уже впечатляет внешне. Он делится, что учился играть на пианино у своего покойного отца, и исполняет бодрый боogie-woogie, зарабатывая первый аплодисмент дня. "Такой человек может приносить счастье людям и заслуживает быть на сцене!" - восклицает Игорь, его волнение очевидно. Грегор начинает эмоциональнуюamerican rollercoaster, которая колеблется от безудержной радости до душераздирающей печали.

Десятилетняя Луиза - сюрприз шоу. С уверенностью, превосходящей ее годы, она мастерски исполняет Mendelssohn's Spinnerlied в темпе, который даже опытный Игорь Левит не может удержать. Дюшка, пианистка-виртуозка, на семь десятилетий старше Луизы, делится своей любовью к пианино, зарабатывая на жизнь игрой на круизном судне. Сочетая Dave Brubeck и Bach, Дюшка даже заставляет танцевать голубя на заднем плане.

Поп и Chopin сливаются

Личные истории и судьбы находят утешение в музыке. Пианино и общая любовь к музыке объединяют всех: подрастающую поп-звезду из Бохум (Мarlon), стойкого беженца, пережившего трудности и страх в детстве (Фаршад), и слепого Аарона, который отдает дань уважения навыкам Игоря в исполнении Chopin: "Он играет Chopin, чего я никогда не смогу сделать. Это просто замечательно, действительно вдохновляет".

Однако один участник выделяется больше остальных. Вилмар 25 лет, из Колумбии. Годы страха лежат в прошлом талантливого пианиста. Как гей, Вилмар столкнулся с преследованием и угрозами в своей стране. В 2019 году он finally sought refuge in Germany, where music flourished his acceptance: "Here in Germany, I feel safe and accepted for who I am." Вилмар оставляет Игоря и Марка в восторге своей проникновенной игрой Brahms, зарабатывая признание обоих судей.

В конце концов, выступление и история Вилмара делают всю разницу. После эмоционального нарастания конкурса в стиле "поиск и спрячь", Марк Форстер выражает свое почтение участникам: "Мы все еще в восторге", - признается он. Видимо тронутый Вилмар проходит в следующий раунд, присоединяясь к трем другим счастливчикам, которые поделят сцену ратуши Вупперталя с Игорем Левитом и Марком Форстером.

В разгар конкурса RTLplus объявляет, что грандиозный концерт в ратуше Вупперталя будет транслироваться в прямом эфире на их канале, давая зрителям по всему миру возможность увидеть музыкальное путешествие участников. После своих вдохновляющих выступлений многие участники, в том числе Вилмар и Дюшка, получают значительное количество подписчиков на платформах социальных сетей RTLplus благодаря своим захватывающим историям и исключительным навыкам.

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