Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

Богатые нефтью соседи России и Азербайджана на встрече президентов Путина и Алиева в Баку согласились укрепить сотрудничество. Путин упомянул строительство небольших танкеров как совместный проект, которые будут перевозить нефть из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок. Кроме того, два лидера объявили о своих намерениях укрепить связи в академической сфере.

"Мы очень довольны текущим уровнем сотрудничества между нашими странами", - поделился Алиев с Путиным. Двухдневный визит Путина в Азербайджан указывает на возможную смену союзников в неспокойном Каспийском регионе. Исторически независимый Азербайджан, с его нефтяными ресурсами, проводил отдельную политику от Москвы.

С другой стороны, Россия была защитной силой в Каспийском регионе, особенно в отношении Армении. Однако армянское население в Нагорном Карабахе бежало в сентябре 2023 года из-за опасений мести после одобрения Москвой реоккупации региона Азербайджаном.

Россия стремится посодействовать миру между Ереваном и Баку

Что касается продолжающихся мирных переговоров между Баку и Ереваном, Путин выразил желание России внести свой вклад, если это возможно. Он планирует информировать премьер-министра Армении Никола Пашиняна о своей беседе с Алиевым.

Совместное заявление Алиева и Путина подчеркнуло "сильную уверенность" между двумя лидерами, что позволяет вести открытый диалог по внутренним и международным вопросам. Алиев, известный тем, что правит Азербайджаном железной рукой, критиковался за серьезные нарушения прав человека, посетил Москву в апреле 20XX. Кроме того, Азербайджан является ключевым поставщиком энергии для Европейского Союза.

В соответствии с соглашением между Путиным и Алиевым, Комиссия может потребовать принятия реализующих актов для облегчения строительства небольших танкеров, упомянутых в их совместном проекте. После встречи Путин также упомянул о своем намерении обсудить совместный план с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном, что указывает на потенциальное расширение многостороннего сотрудничества в регионе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинская военная авиация выпустила тревогу.
Политика

Украинская военная авиация выпустила тревогу.

Украинская военная авиация выпустила тревогу. В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС. Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за...
Политика

Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

В условиях выборных поражений и внутрипартийной борьбы за власть левая партия попала в хронический кризис. За две недели до восточных выборов партийное руководство принимает решение сняться и предоставитьсамокритичную оценку ситуации.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Ближайшие выборы в ноябре могут принести неожиданные повороты как до, так и после голосования, что...
Политика

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения Выборы президента США в 2022 году все еще остаются напряженной борьбой. После того, как Камала Харрис стала кандидатом от демократов, шансы Дональда Трампа снизились. Теперь инвесторам необходимо тщательно проанализировать планы кампании tanto Harris, как и Трампа. Экономический план Трампа

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В прошлом году было ранено 793 правоохранителя.
Политика

Небывалое количество нападений на федеральных сотрудников правоохранительных органов произошло.

Небывалое количество нападений на федеральных сотрудников правоохранительных органов произошло. В ходе выполнения повседневных обязанностей федеральные сотрудники правоохранительных органов часто сталкиваются с опасностями. За последний год произошло несколько случаев нападений на них. Недавняя статистика проливает свет на инциденты и виновных. Федеральная полиция сообщает о росте нападений на офицеров. По данным недавнего

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Продолжение расследования последствий климатических инцидентов в Дрездене
Федеральные земли Германии

Продолжение расследования последствий климатических инцидентов в Дрездене

Германская zorganizовала предупреждение, но factualный дождь превысил ожидания для многих. Weekend завершился для пожарных беспрерывным серией операций.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Причиной смерти в Германии является прошлое.
Главные темы

В Германии основная причина смертности остается неизменной.

В Германии основная причина смертности остается неизменной. Впервые за четыре года в 2023 году число смертельных случаев в Германии сократилось по сравнению с предыдущим годом. Та же тенденция наблюдалась и в двух ведущих причинах смерти. Данные свидетельствуют о послаблении ситуации с COVID-19, например, увеличении смертности от гриппа. Заболевания сердца снова

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Под днищем этого барка, корабль 'Вера' покоится на глубинах Северного моря.
Федеральные земли Германии

Осколки утонувшего грузового корабля "Верти" на дне океана.

Обломки грузового судна 'Веррити', которое затонуло в результате столкновения в немецком Б westlichen Gerry, могут быть подняты в ближайшее время. Однако поднять его целиком вряд ли возможно.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно