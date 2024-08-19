Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

Богатые нефтью соседи России и Азербайджана на встрече президентов Путина и Алиева в Баку согласились укрепить сотрудничество. Путин упомянул строительство небольших танкеров как совместный проект, которые будут перевозить нефть из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок. Кроме того, два лидера объявили о своих намерениях укрепить связи в академической сфере.

"Мы очень довольны текущим уровнем сотрудничества между нашими странами", - поделился Алиев с Путиным. Двухдневный визит Путина в Азербайджан указывает на возможную смену союзников в неспокойном Каспийском регионе. Исторически независимый Азербайджан, с его нефтяными ресурсами, проводил отдельную политику от Москвы.

С другой стороны, Россия была защитной силой в Каспийском регионе, особенно в отношении Армении. Однако армянское население в Нагорном Карабахе бежало в сентябре 2023 года из-за опасений мести после одобрения Москвой реоккупации региона Азербайджаном.

Россия стремится посодействовать миру между Ереваном и Баку

Что касается продолжающихся мирных переговоров между Баку и Ереваном, Путин выразил желание России внести свой вклад, если это возможно. Он планирует информировать премьер-министра Армении Никола Пашиняна о своей беседе с Алиевым.

Совместное заявление Алиева и Путина подчеркнуло "сильную уверенность" между двумя лидерами, что позволяет вести открытый диалог по внутренним и международным вопросам. Алиев, известный тем, что правит Азербайджаном железной рукой, критиковался за серьезные нарушения прав человека, посетил Москву в апреле 20XX. Кроме того, Азербайджан является ключевым поставщиком энергии для Европейского Союза.

В соответствии с соглашением между Путиным и Алиевым, Комиссия может потребовать принятия реализующих актов для облегчения строительства небольших танкеров, упомянутых в их совместном проекте. После встречи Путин также упомянул о своем намерении обсудить совместный план с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном, что указывает на потенциальное расширение многостороннего сотрудничества в регионе.

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