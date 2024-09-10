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Расширенный отзыв охватывает марки соков Apple, распространяемые в розничных точках Aldi, Walgreens и Weis.

Новые магазины по всей стране начали изымать свойтей атас яблочного сока из-за высокого содержания мышьяка

 and  Michael Bootcampf
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Расширенный отзыв охватывает марки соков Apple, распространяемые в розничных точках Aldi, Walgreens и Weis.

Некоторые партии яблочного сока Great Value, Market Basket, Weis, Urban Meadow, Natures Nectar, Wellsley Farms, Solevita и Clover Valley, произведенные компанией Refresco Beverages US, подлежат отзыву, как указано на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Этот сок продавался в розничных магазинах, таких как Walgreens, Walmart, BJ’s, Weis и Aldi.

В обновленном заявлении от 23 августа 2024 года Refresco подчеркивает, что безопасность потребителей является их главным приоритетом. В целях предосторожности они добровольно отозвали определенные партии 100% яблочного сока, произведенного с использованием концентрата, поставляемого поставщиком, после того, как было установлено, что ранее произведенный сок содержал неорганический арсен, превышающий установленный FDA уровень действия в 10 ppb (частей на миллиард).

К счастью, никаких связанных со здоровьем проблем в связи с этим отзывом не зафиксировано. Те, кто имеет дополнительные вопросы, могут связаться с Refresco по телефону 1-888-260-3776.

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Арсен естественным образом присутствует в окружающей среде и может соединяться с другими элементами, образуя tanto органические, как и неорганические формы, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США. Органические соединения арсена в основном присутствуют в рыбе и морепродуктах, с меньшим риском воздействия на человека.

С другой стороны, неорганические соединения встречаются в почве, осадках и грунтовых водах. Воздействие может привести к раздражению желудка или кишечника, повреждению кровеносных сосудов, изменениям кожи и снижению функции нервов. Продолжительное воздействие в детстве связано со снижением IQ.

В июне 2023 года FDA установило предел в 10 ppb для неорганического арсена в яблочном соке, чтобы минимизировать воздействие экологических загрязнителей на младенцев и маленьких детей через пищу. Однако производители не были обязаны соблюдать этот предел, и агентство заявило тогда, что будет учитывать этот предел вместе с другими соответствующими факторами при принятии решений об уровнях арсена в пище.

Дополнительную информацию для этого отчета предоставила Мадеlein Holcombe из CNN.

Несмотря на то, что никаких связанных со здоровьем проблем в связи с отзывом не зафиксировано, важно оставаться бдительным в отношении потребления. Потребители должны знать, что длительное воздействие неорганического арсена, такого как тот, который был обнаружен в отозванном соке, может привести к раздражению желудка или кишечника, повреждению кровеносных сосудов, изменениям кожи и снижению функции нервов.

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