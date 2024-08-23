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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, с круглой сечением

Расширенный крытый бассейн в Кобленце - значительный вклад в доступность в стране

Занятия плаванием, наслаждение картошкой фри, общение с друзьями: бассейны предлагают множество преимуществ. В Кобленце открылся новый крытый бассейн. Однако оценка общего количества бассейнов в стране остается сложной.

 and  Elizabeth Wells
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С воскресенья купаться позволено в Мозеле.
С воскресенья купаться позволено в Мозеле.

- Расширенный крытый бассейн в Кобленце - значительный вклад в доступность в стране

В результате нескольких лет строительства в Кобленце в этот уик-энд откроется современный крытый бассейн под названием "Аква Хаб". Как объявила Лаура Белл из коммунальных служб Кобленца, этот объект примет около 500 гостей уже в воскресенье.

В новом спортивно-оздоровительном комплексе будет использоваться продвинутая технология для обеспечения безопасности пловцов. Сотрудники будут носить смарт-часы, которые оповестят их об любых необычных действиях в воде, обнаруженных системой искусственного интеллекта. По словам Белл, эта технология призвана дополнять, а не заменять человеческий персонал.

"Аква Хаб" стремится cater к широкому кругу посетителей, предлагая сауны и зоны для плавания. Как указано на их веб-сайте, "Аква Хаб Кобленц" - это не только место для расслабления, но и для физической активности и семейного отдыха. Также будут предоставляться занятия по плаванию для школ и клубов в установленные часы, как подтвердила Белл.

Эксперт: Значение возможностей для плавания

Лутц Тьеме, профессор управления спортом в Университете Кобленца, подчеркивает важность возможностей для плавания для учащихся. "Если мы не будем преподавать плавание в школах, мы создадим социальное неравенство, так как гарантированное всеобщее участие больше не будет обеспечено".

Те, кто не умеет плавать, исключены из всех водных видов деятельности, объясняет Тьеме. "Плавание - это не только рекреационная деятельность; это навык, открывающий двери в повседневной жизни".

Отсутствие данных о бассейнах в стране

Однако доступ к бассейнам доступен повсеместно? Министерство внутренних дел не имеет полной базы данных бассейнов в Пфальце, так как они находятся в ведении муниципалитетов. "К нашему удивлению, мы не имеем четкого представления о количестве бассейнов в Германии", - говорит Тьеме. "Был опрос в 2000 году, но значительных обновлений не было до проекта 'Жизнь на воде'".

Проект "Жизнь на воде", возглавляемый Тьеме, собирает и классифицирует бассейны и водные объекты в Германии. Для Пфальца база данных показывает 303 бассейна, в том числе крытые бассейны, бассейны отдыха, школьные бассейны, естественные места для купания и специализированные объекты.

"Нет эмпирических данных о 'кризисе купания'", - говорит Тьеме. "Вопрос в том, является ли количество бассейнов точным индикатором адекватного снабжения". Во многих местах строительство нового бассейна приводило к закрытию старых. "Речь идет о доступной водной поверхности; сколько доступно населению, клубам и школам? И как эта поверхность распределена по стране?", - объясняет Тьеме.

Тренд базовых поставок

"Аква Хаб" в Кобленце - замена для ранее снесенного бассейна. "Старый городской бассейн был снесен в 2015 году", - говорит Белл. "Планирование нового крытого бассейна началось в 2016 году". Новый комплекс может похвастаться семью бассейнами, в том числе плавательным бассейном, бассейном для прыжков, детским бассейном и открытым бассейном. Он также содержит шесть саун с температурами от 40 до 100 градусов по Цельсию.

Тьеме отмечает, что многие муниципалитеты фокусируются на базовых поставках, за которыми следуют школьное плавание, клубное плавание и семейные водные мероприятия. "Однако Кобленц имеет другой подход", - говорит он. "Они верят в спрос на сауны, что может не работать во всех местах".

Установки "Аква Хаба" включают в себя различные зоны для плавания, такие как плавательный бассейн и детский бассейн, все с круглым поперечным сечением для повышенной безопасности и доступности. Министерство, говоря о бассейнах в Пфальце, упоминало различные типы, в том числе крытые бассейны, которые потенциально могут иметь дизайн с круглым поперечным сечением.

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