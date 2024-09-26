Расширенная версия Pixel Buds Pro 2 представляет собой значительное обновление

Обновлённые Pixel Buds Pro 2 демонстрируют значительные улучшения по сравнению со своими предшественниками в различных аспектах. Улучшения включают в себя улучшенное качество звука, шумоподавление, комфорт и время автономной работы, несмотря на то, что наушники стали меньше. Однако Google также увеличила цену, и хотя доступны функции ИИ, они доступны только на английском языке.

Комфортные наушники-вкладыши

Возрождённые наушники-вкладыши выглядят заметно меньше и отличаются по дизайну. Они оснащены силиконовыми фиксаторами, которые помогают удерживать надёжный фит в слуховом проходе даже во время интенсивных физических упражнений. Благодаря их водо- и пылезащите IP54 они идеально подходят для занятий спортом.

Весом всего 4,7 грамма каждый, эти наушники не только надёжны, но и очень лёгкие, гарантируя комфортную носку в течение длительного времени. Их время автономной работы также впечатляет: с включённым активным шумоподавлением (ANC) они могут работать до восьми часов, что является значительным улучшением по сравнению с их предшественниками.

Превосходный звук, более длительное время автономной работы

Google заявляет, что время автономной работы может составлять до восьми часов с включённым ANC. Тесты подтвердили это заявление, показав небольшой запас батареи при умеренном объёме. Чехол для зарядки обеспечивает дополнительные резервы ещё на 22 часа, а пустые наушники могут проработать ещё час после пяти минут в чехле с включённым ANC. Чехол для зарядки теперь можно заряжать беспроводным способом и имеет функцию поиска наушников с помощью звукового сигнала.

Качество звука Pixel Buds Pro 2 также было значительно улучшено. Высшим частотам была предоставлена большая чёткость благодаря новому высокочастотному камерону. Звуковая сцена кажется шире и просторнее, чем у предшественников. Бас более сбалансирован в стандартных настройках, что улучшает общий звук.

Успешное приложение

Сопровождающее приложение позволяет пользователям регулировать уровень баса с помощью предустановленных режимов или с помощью расширенного эквалайзера. Приложение также может оценить, правильно ли сидят наушники, чтобы достичь оптимального ANC и полного баса. Для этой цели предоставляются силиконовые наконечники четырёх разных размеров. Тесты показали, что найти подходящую комбинацию стало легче благодаря дополнительным фиксаторам.

В приложении пользователи могут включить пространственное аудио, которое позволяет наушникам воспроизводить 3D-звук в совместимых медиа. Они также могут настроить наушники на поддержание постоянного направления звука даже при повороте головы. Эти эффекты особенно приятны при просмотре видеороликов.

Согласно Google, улучшения в звуке являются результатом нового высокочастотного камерона и чипа Tensor A1, первого чипа Pixel Buds, созданного внутри компании. Он также должен обеспечивать в два раза более эффективное активное шумоподавление.

Эффективное ANC, отличный режим прозрачности

Наушники демонстрируют более эффективное ANC, блокируя более постоянный шум в автомобилях и офисах. Они эффективно блокируют набор текста на клавиатуре в офисе или разговоры коллег. ANC кажется более эффективным на высоких частотах. Хотя они не являются лучшими в активном шумоподавлении, новые наушники Google находятся в числе лучших.

Наушники также обеспечивают естественный и минимальный собственный шум в режиме прозрачности. Разговоры можно вести легко, и когда активируется распознавание речи, наушники переключаются на режим прозрачности, когда пользователь начинает говорить.

Во время звонков наушники работают хорошо, эффективно изолируя голос пользователя в шумной среде и обеспечивая чёткую связь с собеседником. Наушники также эффективно справляются с ветром.

Настраиваемые Controls

Контроль касания для воспроизведения медиа и звонков работает так же, как и у предыдущих моделей, с помощью жестов нажатия или свайпа. Длительные жесты пальцем можно настроить для выполнения различных функций, таких как вызов цифрового помощника. Однако только Google AI Gemini можно активировать, когда он установлен по умолчанию на смартфоне Android.

Gemini в целом работает хорошо, передавая задачи, которые он не может выполнить, Google Assistant. К сожалению, AI доступен только на немецком языке. Живые беседы с AI возможны, когда язык переключается на английский США, где можно поговорить о различных темах.

Pixel Buds Pro 2 стабильно подключаются по Bluetooth 5.4 и поддерживают LE Audio. Однако они могут одновременно подключаться только к двум устройствам из функций стандарта LE Audio. Наушники не поддерживают высококачественные кодексы Bluetooth, такие как aptX, но это может измениться с LC3, который также является функцией LE Audio.

Вывод

Google Pixel Buds Pro 2 входят в число лучших Bluetooth- наушников, предлагая исключительное качество звука, ANC и время автономной работы. Несмотря на то, что они примерно столько же стоят, как и другие высококлассные варианты, они обеспечивают приятный опыт прослушивания.

Pixel Buds Pro 2 включают технические тесты для обеспечения оптимальной производительности. Эти тесты включают оценку герметичности наушников для достижения оптимального активного шумоподавления и полного баса в сопровождающем приложении.

Несмотря на все достижения и улучшения, функции ИИ в Pixel Buds Pro 2 в настоящее время доступны только на английском языке для живых бесед с AI. Хотя Gemini AI может обрабатывать задачи, которые он не может выполнить, и переключаться на Google Assistant, он доступен только на немецком языке для живых бесед в настоящее время.

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