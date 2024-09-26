Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ТехнологииНовостиТехнические испытания

Расширенная версия Pixel Buds Pro 2 представляет собой значительное обновление

Почти всегда Гугл ступает в ногу с точностью.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 4 минут
Pixel Buds Pro 2 имеют компактный, но мощный дизайн.
Pixel Buds Pro 2 имеют компактный, но мощный дизайн.

Расширенная версия Pixel Buds Pro 2 представляет собой значительное обновление

Обновлённые Pixel Buds Pro 2 демонстрируют значительные улучшения по сравнению со своими предшественниками в различных аспектах. Улучшения включают в себя улучшенное качество звука, шумоподавление, комфорт и время автономной работы, несмотря на то, что наушники стали меньше. Однако Google также увеличила цену, и хотя доступны функции ИИ, они доступны только на английском языке.

Комфортные наушники-вкладыши

Возрождённые наушники-вкладыши выглядят заметно меньше и отличаются по дизайну. Они оснащены силиконовыми фиксаторами, которые помогают удерживать надёжный фит в слуховом проходе даже во время интенсивных физических упражнений. Благодаря их водо- и пылезащите IP54 они идеально подходят для занятий спортом.

Весом всего 4,7 грамма каждый, эти наушники не только надёжны, но и очень лёгкие, гарантируя комфортную носку в течение длительного времени. Их время автономной работы также впечатляет: с включённым активным шумоподавлением (ANC) они могут работать до восьми часов, что является значительным улучшением по сравнению с их предшественниками.

Превосходный звук, более длительное время автономной работы

Google заявляет, что время автономной работы может составлять до восьми часов с включённым ANC. Тесты подтвердили это заявление, показав небольшой запас батареи при умеренном объёме. Чехол для зарядки обеспечивает дополнительные резервы ещё на 22 часа, а пустые наушники могут проработать ещё час после пяти минут в чехле с включённым ANC. Чехол для зарядки теперь можно заряжать беспроводным способом и имеет функцию поиска наушников с помощью звукового сигнала.

Наушники незаметно размещаются в зоне уха.

Качество звука Pixel Buds Pro 2 также было значительно улучшено. Высшим частотам была предоставлена большая чёткость благодаря новому высокочастотному камерону. Звуковая сцена кажется шире и просторнее, чем у предшественников. Бас более сбалансирован в стандартных настройках, что улучшает общий звук.

Успешное приложение

Сопровождающее приложение позволяет пользователям регулировать уровень баса с помощью предустановленных режимов или с помощью расширенного эквалайзера. Приложение также может оценить, правильно ли сидят наушники, чтобы достичь оптимального ANC и полного баса. Для этой цели предоставляются силиконовые наконечники четырёх разных размеров. Тесты показали, что найти подходящую комбинацию стало легче благодаря дополнительным фиксаторам.

В приложении пользователи могут включить пространственное аудио, которое позволяет наушникам воспроизводить 3D-звук в совместимых медиа. Они также могут настроить наушники на поддержание постоянного направления звука даже при повороте головы. Эти эффекты особенно приятны при просмотре видеороликов.

Согласно Google, улучшения в звуке являются результатом нового высокочастотного камерона и чипа Tensor A1, первого чипа Pixel Buds, созданного внутри компании. Он также должен обеспечивать в два раза более эффективное активное шумоподавление.

НаиболееRecentnaria Google демонстрируют значительное снижениеразмера по сравнению с предыдущими моделями.

Эффективное ANC, отличный режим прозрачности

Наушники демонстрируют более эффективное ANC, блокируя более постоянный шум в автомобилях и офисах. Они эффективно блокируют набор текста на клавиатуре в офисе или разговоры коллег. ANC кажется более эффективным на высоких частотах. Хотя они не являются лучшими в активном шумоподавлении, новые наушники Google находятся в числе лучших.

Наушники также обеспечивают естественный и минимальный собственный шум в режиме прозрачности. Разговоры можно вести легко, и когда активируется распознавание речи, наушники переключаются на режим прозрачности, когда пользователь начинает говорить.

Во время звонков наушники работают хорошо, эффективно изолируя голос пользователя в шумной среде и обеспечивая чёткую связь с собеседником. Наушники также эффективно справляются с ветром.

Настраиваемые Controls

Контроль касания для воспроизведения медиа и звонков работает так же, как и у предыдущих моделей, с помощью жестов нажатия или свайпа. Длительные жесты пальцем можно настроить для выполнения различных функций, таких как вызов цифрового помощника. Однако только Google AI Gemini можно активировать, когда он установлен по умолчанию на смартфоне Android.

Gemini в целом работает хорошо, передавая задачи, которые он не может выполнить, Google Assistant. К сожалению, AI доступен только на немецком языке. Живые беседы с AI возможны, когда язык переключается на английский США, где можно поговорить о различных темах.

Pixel Buds Pro 2 стабильно подключаются по Bluetooth 5.4 и поддерживают LE Audio. Однако они могут одновременно подключаться только к двум устройствам из функций стандарта LE Audio. Наушники не поддерживают высококачественные кодексы Bluetooth, такие как aptX, но это может измениться с LC3, который также является функцией LE Audio.

Вывод

Google Pixel Buds Pro 2 входят в число лучших Bluetooth- наушников, предлагая исключительное качество звука, ANC и время автономной работы. Несмотря на то, что они примерно столько же стоят, как и другие высококлассные варианты, они обеспечивают приятный опыт прослушивания.

Общаться с Джимини на любую тему при условии общения на английском языке

Pixel Buds Pro 2 включают технические тесты для обеспечения оптимальной производительности. Эти тесты включают оценку герметичности наушников для достижения оптимального активного шумоподавления и полного баса в сопровождающем приложении.

Несмотря на все достижения и улучшения, функции ИИ в Pixel Buds Pro 2 в настоящее время доступны только на английском языке для живых бесед с AI. Хотя Gemini AI может обрабатывать задачи, которые он не может выполнить, и переключаться на Google Assistant, он доступен только на немецком языке для живых бесед в настоящее время.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Meta включает голосовые тона Джуди Денч, Джона Сины и Кигана-Майкла Кей в свой чатбот искусственного интеллекта.
Технологии

Meta включает голосовые тона Джуди Денч, Джона Сины и Кигана-Майкла Кей в свой чатбот искусственного интеллекта.

Пользователи социальных сетей в Facebook и Instagram могут участвовать в голосовых чатах с виртуальными голосами, похожими на Джон Cena и Джуди Денч.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В настоящее время Nothing Ear (Open) предлагается только в белом цвете.
Технологии

Эти наушники дают приятный звук без чрезмерно острых тонов.

Эти наушники дают приятный звук без чрезмерно острых тонов. Nothing Ear (Open) не exactly subtle. К счастью, это относится не только к их уникальному дизайну. Звук, который они воспроизводят, также далеко не тихий, играя прямо перед ухом, а не внутри него. Многие предпочитают наушники, создающие плотное прилегание для оптимальной шумоподавления

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
EA FIFA 25, похоже, обходит своих конкурентов
Технологии

EA FIFA 25 заставляет тактических лис запутаться.

EA FIFA 25 заставляет тактических лис запутаться. Каждый сентябрь фанаты футбола по всему миру с нетерпением ждут FIFA, ежегодного футбольного симулятора от Electronic Arts. Но стоит ли вкладываться в FIFA 25, особенно с учетом минимальных нововведений? ntv.de протестировала игру на PS5 и выявила два ключевых изменения. В центре внимания

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В TikTok есть опасения, что правительство Китая может манипулировать его алгоритмом, чтобы повлиять...
Технологии

TikTok удаляет аккаунты, связанные с российскими СМИ, из-за подозрений в тайных схемах влияния перед выборами в США.

TikTok удаляет аккаунты, связанные с российскими СМИ, из-за подозрений в тайных схемах влияния перед выборами в США. Счета, о которых идет речь, связаны с "Россия Сегодня" и "ТВ-Новости", организациями, ответственными за агентство новостей "Спутник" и телеканал RT соответственно, согласно сайту платформы в понедельник. Эти

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Соглашение с судьей помогло Баму posta выправить свой образ жизни, что он и выразил благодарность.
Общество

Маржера, ранее сидевшая в тюрьме, безопасно выходит из тюрьмы.

Маржера, ранее сидевшая в тюрьме, безопасно выходит из тюрьмы. Бэм Марджера, знаменитый участник "Джекэсс", борется с проблемами зависимости уже давно, что привело к многочисленным правовым проблемам. В сентябре нарушение условий испытательного срока привело к его аресту. Сейчас он на свободе, но с условием. Технически он свободный человек: 16

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Мелания Трамп участия в публичных мероприятиях не принимала с момента ухода из Белого дома.
Политика

Мелания Трамп подверглась токсичной критике в разговоре, критикуя "основные СМИ"

Мелания Трамп подверглась токсичной критике в разговоре, критикуя "основные СМИ" В ходе продолжающейся президентской кампании в США Мелания Трамп держалась в тени. Однако в преддверии выхода своей мемуарной книги она дала интервью Fox News. На протяжении беседы Мелания твердо поддерживала позицию своего мужа. На интервью Мелания обвинила демократов

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Троица Хельмута Бахмана, Генриха Гастегера и Герхарда Виесера, расставленные слева направо,...
Панорама

Страсть - самый важный элемент.

Страсть - самый важный элемент. Еще одно кулинарное издание, посвященное итальянской кухне, привлекло мое внимание! Не ждите от меня скепсиса, я всегда готов к хорошему чтению, особенно когда речь идет о рисовых блюдах. Недавно я наткнулся на ценный совет в подобной кулинарной книге, который гласил, что следует угощать гостей блюдами,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Торговые суды требуют раскрытия 'базовой цены' вместе с 'гарантией лучшей цены' для дисконтных...
Политика

Решение по пересмотру дела: основные розничные магазины обязаны выставлять минимальную цену, превышающую "обещание о лучшей цене"

Решение по пересмотру дела: основные розничные магазины обязаны выставлять минимальную цену, превышающую "обещание о лучшей цене" Розничные торговцы должны ясно указывать первоначальную цену при продвижении гарантии "лучшей цены". Это было подчеркнуто в недавнем судебном решении апелляционного суда Нюрнберга. Ассоциация розничных торговцев подала в суд на дисконтный

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно