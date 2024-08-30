- Расширение заборов для борьбы с распространением африканской чумы свиней

В рамках усилий по борьбе с африканской чумой свиней в Рейнгау устанавливается более пятнадцати миль электрического ограждения. В ближайшем будущем будет установлено восемнадцать миль, в основном вдоль Рейна между Опенхаймом и Гунтерсблумом, согласно заявлению управления района Майнц-Бинген в Ингельхайме. Ограда также будет продлена до федеральной дороги B9 на границе района с Альцеем-Вормсом.

Основная цель - предотвратить перемещение диких кабанов между Гессеном и Рейнланд-Пфальцем и наоборот. Кроме того, ограда должна отделить животных из центральной зоны района Майнц-Бинген от тех, что находятся в центральной зоне Альцея-Вормса. Эта мера направлена на содержать вирус в определенных регионах и минимизировать частые повторные инфекции, как объяснил Марк Ваккер, руководитель ветеринарной службы Майнц-Бинген.

Финансирование электрической ограды осуществляется Министерством окружающей среды Рейнланд-Пфальца, как и финансирование ранее установленных участков. Строительство ограды началось в конце июля в Опенхайме с первоначальной целью в сорок миль. Африканская чума свиней впервые появилась в районе Грос-Герау в середине июня. Несмотря на то, что она смертельна tanto для домашних, quanto для диких свиней, заболевание не представляет угрозы для здоровья человека.

Электрическая ограда, устанавливаемая в Рейнгау, должна дойти до федеральной дороги B9, служа барьером для предотвращения перемещения диких кабанов между различными районами. Чтобы эффективно содержать африканскую чуму свиней, управление района Майнц-Бинген также планирует установить дополнительные восемь миль электрической ограды вокруг федеральной дороги B9.

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