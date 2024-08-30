- Расширение территорий - приобретение муниципалитетом недвижимости

В ходе длительного процесса по созданию новых сценических площадок в городе был сделан еще один существенный шаг: городской совет Франкфурта принял решение приобрести недвижимость в районе Гютлеутвиртель в качестве альтернативного пространства на время строительства.

Это место выгодно тем, что оно включает в себя незанятое здание и пустой участок, что делает его гибким и удобным для использования. Городские чиновники даже предлагают использовать существующее здание в качестве аварийной сцены, если в будущем не удастся провести представления в деградировавшем театральном комплексе, расположенном на площади Вилли-Брандта.

Как выразилась комиссар культуры Ина Хартвиг (СДПГ), "Это обещает многообещающую возможность tanto для сцен, как и для персонала, эффективно преодолевая серьезное препятствие в этом проекте". Здание в центре города подлежит сносу, а театр получит новое в финансовом районе. После сноса двойного комплекса оперу реконструируют на своем первоначальном месте.

Приобретенная недвижимость в районе Гютлеутвиртель находится в ведении местной муниципалитета, который будет следить за приспособлением и временным использованием здания. После строительства нового театра в финансовом районе муниципалитет будет ответственен за интеграцию отремонтированной оперы обратно на свое первоначальное место на площади Вилли-Брандта.

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