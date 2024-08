- Расширение стратегий по смягчению сердечно-сосудистых заболеваний.

Правительство Германии рассматривает возможность внедрения новых мер для снижения заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кабинет канцлера Олафа Шольца предложил законопроект, выдвинутый министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, который направлен на усиление профилактических мер и ранней диагностики за счет страхования здоровья. Лаутербах, представитель СДПГ, заявил: "Мы должны уделять приоритетное внимание сохранению здоровья сердца". Германия сталкивается с избыточным количеством смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В частности, подростки в возрасте от 12 до 14 лет и определенные группы взрослых получат приглашения от страховщиков на лабораторные исследования и оценку потенциальных факторов риска. Existing health assessments will be extended to include cardiovascular disease screenings at specific ages – 25, 40, and 50. Prescribing medications to manage cholesterol levels and assist in quitting smoking will become more straightforward.

Ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

В соответствии с проектом, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смертности в Германии. Значительная часть этой проблемы связана с образом жизни, который можно изменить – плохое питание, недостаточная физическая активность, курение и чрезмерное потребление алкоголя. Улучшенная профилактика могла бы потенциально снизить расходы на здравоохранение на миллиарды.

Комиссия была назначена для надзора за реализацией предложенного законопроекта по укреплению профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Роль Комиссии является решающей в обеспечении того, чтобы меры, включая приглашения на лабораторные исследования и расширенные медицинские осмотры, были выполнены эффективно.

