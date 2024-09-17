Расширение сектора ИИ наблюдается в три раза быстрее, чем в общей IT-индустрии.

Глобальный рынок ИИ процветает и находится на неуклонном пути роста. Аналитики прогнозируют, что глобальные доходы от этой технологии превысят отметку в 1,27 триллиона долларов к 2028 году.

По данным исследования консалтинговой фирмы Sopra Steria, рынок в прошлом году был оценен в 540 миллиардов долларов. С годовой скоростью роста 19% сектор ИИ растет в три раза быстрее, чем широкая ИТ-отрасль. Наибольшие перспективы видятся в сферах "ИИ для людей" и "ИИ для программного обеспечения".

Эксперты ожидают трехкратного увеличения рынка для обоих этих сегментов к 2028 году. Первый относится к инструментам ИИ, таким как Microsoft Copilot и ChatGPT от OpenAI. "Эта категория демонстрирует значительный рост в финансовых услугах, здравоохранении, электронной коммерции и СМИ", - отмечают они.

ChatGPT, чат-бот, который разжег ажиотаж вокруг ИИ более года назад, является ярким примером таких инструментов ИИ. Эти программы питаются большими наборами данных и способны генерировать текст, похожий на человеческий, кодировать программное обеспечение и сводить информацию. Они работают на принципе оценки продолжения предложения слово за словом.

"ИИ для программного обеспечения" помогает программистам в их работе. В этом сегменте набирают популярность удобные инструменты, которые могут помочь новичкам создавать сложное программное обеспечение. "ИИ для процессов" прогнозируется как наиболее влиятельный сектор в 2028 году, с предполагаемой стоимостью около 390 миллиардов долларов. Автоматизация бизнес-процессов лежит в основе этого сегмента.

Помимо этих применений, эти программы также могут использоваться для обнаружения аномалий и распознавания мошенничества. Сектор "ИИ для машин", прогнозируемый в размере 330 миллиардов долларов, сосредоточен на интеграции промышленных предприятий и интерпретации больших объемов данных, которые производят эти машины.

Ниже приведен список сегментов, которые, как ожидается, покажут существенный рост на рынке ИИ к 2028 году: "ИИ для людей", "ИИ для программного обеспечения" и "ИИ для процессов". По мнению аналитиков, каждая из этих отраслей, скорее всего, покажет трехкратное увеличение рыночной доли.

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