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ПолитикаНовостиГлавный финансовый директор

Расширение продаж Siemens показывает признаки снижения.

Предполагаемый рост с 3% до 4%

 and  Grigoriy Williams
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Глава финансового менеджмента: Siemens отстает в росте доходов
Глава финансового менеджмента: Siemens отстает в росте доходов

Расширение продаж Siemens показывает признаки снижения.

Siemens развивается медленнее, чем ожидалось в текущем финансовом году, в основном из-за трудностей в секторе автоматизации. Как заявил финансовый директор Ральф Томас, рост продаж, скорее всего, составит 3%, а не 4%, как изначально планировалось.

В августе Siemens прогнозировал рост в пределах нижней границы диапазона 4-8% для финансового года 2023/24 (завершающегося в сентябре). Тем не менее, они по-прежнему ожидают достичь запланированной прибыли в размере 10,40-11,00 евро на акцию. Как заявил Томас газете, "Возможности получения прибыли остаются на уровне, который мы объявили".

Инвесторам можно ожидать увеличения дивидендов, как заверил финансовый директор. Он заявил, "Мы продолжим придерживаться прогрессивной политики выплаты дивидендов, поэтому выплата, скорее всего, увеличится". В финансовом году 2022/23 Siemens выплатил дивиденды в размере 4,70 евро на акцию.

Siemens, скорее всего, не достигнет своего прогноза по продажам, в основном из-за своего давно существующего подразделения Digital Industries. Выручка в секторе автоматизации и программного обеспечения, скорее всего, снизится примерно на 8%, что может даже увеличиться. Бизнес Siemens в Китае и экспорт из стран, таких как Германия и Италия, сталкиваются с трудностями.

По словам Томаса, "Подразделение автоматизации прилагает все усилия, чтобы достичь своих целей. Первая половина следующего финансового года по-прежнему будет серьезным вызовом". Возвращение запасов в Китае к нормальному уровню может занять до февраля 2025 года.

В задачи финансового директора Siemens Ральфа Томаса входит успокоение инвесторов по поводу растущего дивиденда, как он заявил, "Мы продолжим придерживаться прогрессивной политики выплаты дивидендов, поэтому выплата, скорее всего, увеличится". Несмотря на трудности в секторе автоматизации и возможное невыполнение прогноза по продажам Siemens, Томас остается оптимистичным, заявляя, "Возможности получения прибыли остаются на уровне, который мы объявили".

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