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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Расширение правоохранительных полномочий Редмана - позиция Войдке

 and  James Williams
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- Расширение правоохранительных полномочий Редмана - позиция Войдке

После летального ножевого нападения в Солingen, которое привело к трем смертельным исходам, призывы к политическому действию усиливаются в Бранденбурге. Председатель фракции и партии ХДС в земле Ян Редманн выступает за расширение полномочий полиции. "Усиленная безопасность на общественных мероприятиях может быть достигнута только с помощью продвинутых систем видеонаблюдения с распознаванием лиц и случайных проверок сумок", - заявил Редманн. "Кроме того, пришло время разрешить нашей полиции мониторить исламистские чаты для своевременного вмешательства. В настоящее время мы полагаемся только на советы из иностранных служб".

Министр-президент Дитер Войдке выразил свою "глубокую удивленность и отвращение к этому жестокому акту". "Мы должны продолжать иметь свободу наслаждаться нашими праздниками без страха", - настаивал политик от СДПГ. "Поэтому я выражаю благодарность всем силам безопасности".

Во время городского фестиваля в Солingen мужчина якобы убил двух мужчин и женщину в пятницу вечером. Восемь других человек были ранены, четверо из них тяжело. Полиция Дюссельдорфа задержала подозреваемого, 26-летнего сирийца. Федеральная прокуратура изучает дело на предмет обвинений в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Редманн также выступал за высылку опасных individuals в страны происхождения, такие как Сирия и Афганистан. "Потому что они эксплуатируют нашу гостеприимность", - заявил он. Правительствам федеральной земли и страны необходимо достичь соглашения против терроризма.

Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС), который председательствует на конференции министров внутренних дел, недавно сообщил редакционной сети Германии, что в значительных частях Сирии больше нет опасности и что эффективные административные структуры находятся на месте. Штюбген выразил шок после ножевого нападения. "Мои мысли с жертвами этого отвратительного акта, а также с их семьями и друзьями", - сказал он.

Канцлер Олаф Шольц потребовал строгого наказания для преступника. "Теперь должны быть приняты все меры для осуществления правосудия и строгого законного наказания преступника", - заявил Шольц в Штахнсдорфе во время своего летнего тура как член Бундестага от СДПГ. "Мы не можем терпеть такие акты в нашем обществе и никогда не должны их принимать. Здесь должно применяться максимальное наказание".

Утверждается, что предполагаемый ножевой нападавший должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году. Ранее его заявление на убежище было отклонено. Поскольку он впоследствии скрылся в Германии, депортация была временно приостановлена, и сириец был перемещен в Солingen, сообщает "Вельт".

Фаэзер предлагает ужесточить огнестрельное оружие

Дискуссия набирает обороты в связи с выборами в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Председатель фракции AfD в земле Рене Шпрингер критиковал "неспособность поддерживать внутреннюю безопасность" на портале X.

Министр внутренних дел федерального правительства Нэнси Фаэзер (СДПГ) недавно выступала за ужесточение правил огнестрельного оружия. В последние годы в Германии резко возросло число ножевых атак. В прошлом году полиция зарегистрировала 8951 случай причинения тяжкого вреда здоровью с использованием ножа, либо для причинения вреда, либо для угрозы - почти на 9,7% больше, чем в предыдущем году.

В связи с ужасным ножевым нападением в Солingen в Бранденбурге растет озабоченность по вопросу усиления мер безопасности. Председатель фракции ХДС в земле Ян Редманн предложил, что усиленная безопасность на общественных мероприятиях может быть достигнута с помощью продвинутых систем видеонаблюдения и случайных проверок сумок.

После нападения канцлер Олаф Шольц потребовал, чтобы преступник получил максимальное наказание, подчеркнув, что общество не может терпеть такие акты и никогда не должно их принимать.

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