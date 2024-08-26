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Расширение популярности совместного использования автомобилей не ограничивается только городскими районами

Использование приложения позволяет временно арендовать автомобиль без фиксированных расходов. Такая atraктная концепция становится все более популярной среди жителей Рейнланд-Пфальца.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Различные категории автомобилей, в том числе компактные машины, минивэны и фургоны, предлагаются...
Различные категории автомобилей, в том числе компактные машины, минивэны и фургоны, предлагаются клиентам служб partagerных машин.

- Расширение популярности совместного использования автомобилей не ограничивается только городскими районами

В различных муниципалитетах в Рейнланд-Пфальце растет доступность сервисов поездок на машине. Региональное агентство энергетики, которое предоставляет советы и информацию о альтернативных видах транспорта местным сообществам, оценивает, что около 60 городов или небольших городков в настоящее время имеют доступный вариант поездок на машине. База клиентов также расширяется. Например, в Трире сообщается, что "предложение стабильно растет из-за увеличения числа пользователей, и ожидается, что оно будет и дальше расширяться в будущем". Даже в сельской местности доступны или в процессе установления сервисы поездок на машине.

Иногда этим занимается коммерческая организация, а иногда местные коммунальные службы, и бывают случаи, когда участвует кооперативная организация. Однако спрос не растет во всех местах. В Нойвид местные коммунальные службы вошли на рынок поездок на машине в 2018 году, но неясно, будет ли оно расширяться, отметил представитель. "Мы видим, что тема требует маркетинга и коммуникации, чтобы поддерживать спрос". Также очевидно, что сервис не приносит прибыли.

В некоторых местах кооперативные организации способствуют предоставлению сервисов поездок на машине, например, в Нойвиде. Несмотря на то, что местные коммунальные службы ввели поездки на машине в 2018 году, расширение сервиса остается неясным из-за необходимости продолжать маркетинг и коммуникацию, что подчеркивает важность других стратегий помимо простого предложения.

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