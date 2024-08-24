Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Расширение многоцелевых велосипедных дорожек - построено несколько километров

Реализация планов по ускорению передвижения на велосипеде по специальным полосам, известных как велосипедные highways, является проблемой на нескольких сайтах в Гессене.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Множество проектов быстрых велосипедных дорожек планируются в Гессене, с небольшим количеством...
Множество проектов быстрых велосипедных дорожек планируются в Гессене, с небольшим количеством километров построенных на данный момент (архивное фото)

- Расширение многоцелевых велосипедных дорожек - построено несколько километров

Уже построено всего несколько километров, но рассматривается гораздо больше: велосупертрассы стремятся предоставить барьерный и быстрый опыт езды на велосипеде в Гессене. В основном, они проектируются с учетом нужд ежедневных поездок. Однако переход от планирования к строительству может занять много времени, как показывают несколько проектов в штате.

Например, закладка планируемого соединения Дармштадт-Франкфурт состоялась шесть лет назад. В настоящее время между станцией Ланген и Северным Дармштадтом завершено 10,5 километров, как подтверждает Министерство экономики и транспорта Гессена по запросу. В данный момент это единственная велосупертрасса в Гессене, где ведутся строительные работы - первоначальная дата завершения была запланирована на 2022 год.

Ожидается начало строительства маршрута Кассель-Велльмар

Министерство ожидает начала строительства другого проекта этой осенью в северном гессенском городе Велльмар. Соединение ведет к Касселю, и строительство там также ожидается в ближайшие месяцы.

Кроме того, множество других высокоскоростных вариантов для велосипедистов находятся в стадии планирования, согласно министерству, которое ссылается на список из 17 дополнительных маршрутов - в том числе Висбаден-Майнц, Франкфурт-Майнц, Гиссен-Вецлар, Ханау-Ашаффенбург и Дармштадт-Хайдельберг/Маннхайм.

Велосупертрассы должны быть идеально широкими, в основном свободными от светофоров и иметь как можно большее разделение между автомобилями, пешеходами и велосипедистами. Они также должны обеспечивать безопасную езду на велосипеде со скоростью до 30 километров в час.

"Сложные крупномасштабные проекты"

"Велосупертрассы - это сложные крупномасштабные проекты, требующие длительных периодов времени от планирования до реализации", - объясняет министерство в отношении срока. Специфическое планирование каждого участка столь же сложно, как и планирование новых дорог.

Необходимо изучить и учитывать различные интересы и последствия. В городских районах пространство часто ограничено, что требует значительной перепланировки. За пределами городов сохранение природы и решение вопросов собственности являются проблемами планирования.

Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в Гессене не ограничивается велосупертрассами. Министерство также имеет планы для высокоскоростных вариантов для велосипедистов, таких как маршруты Висбаден-Майнц и Франкфурт-Майнц.

Реализация этих велосупертрасс и других транспортных проектов можно рассматривать как сложные крупномасштабные проекты, требующие длительных периодов времени от планирования до реализации из-за различных интересов и последствий, которые необходимо изучить и учесть.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.

На выборах в ландтаг Гессена Зеленые потерпели поражение по итогам голосования. Тем не менее, лидер партии сохраняет оптимизм и делится своим видением нелегальной иммиграции.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Председатель фракции ХДС в бундестаге Кох выразил надежду на высокую явку избирателей на выборах на...
Федеральные земли Германии

Кох стремится оказать влияние на выборы на востоке, подобно тому, как он оказывает влияние на политический ландшафт Франции.

Близятся выборы в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Глава фракции ХДС в Шлезвиг-Гольштейне, учитывая влияние радикальных групп, ожидает значительную явку избирателей и сильную поддержку ХДС.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Манчестер Нойер принял решение уйти из состава сборной Германии по футболу.
Спорт

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде С уходом Мануэля Нойера из национальной футбольной сборной Германии официально заканчивается эпоха. В прощальном письме он объясняет причины своего решения, и возраст был одним из главных факторов. Написав на "The Players' Tribune", Нойер признается, что это не в его

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Предложения по телевидению в субботу
Культура

Предложения по телевидению в субботу

- Предложения по телевидению в субботу 20:15, ARD, Алмен и загадка кои, Детективная драма Иоганн Фридрих Алмен, которого играет Хайно Ферч, планирует отдохнуть на Тенерифе в компании своего верного слуги Карлоса, которого играет Самуэль Финци. Несмотря на скромный бюджет и большие налоговые обязательства, Алмен получает приглашение от своего друга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно