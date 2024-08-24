- Расширение многоцелевых велосипедных дорожек - построено несколько километров

Уже построено всего несколько километров, но рассматривается гораздо больше: велосупертрассы стремятся предоставить барьерный и быстрый опыт езды на велосипеде в Гессене. В основном, они проектируются с учетом нужд ежедневных поездок. Однако переход от планирования к строительству может занять много времени, как показывают несколько проектов в штате.

Например, закладка планируемого соединения Дармштадт-Франкфурт состоялась шесть лет назад. В настоящее время между станцией Ланген и Северным Дармштадтом завершено 10,5 километров, как подтверждает Министерство экономики и транспорта Гессена по запросу. В данный момент это единственная велосупертрасса в Гессене, где ведутся строительные работы - первоначальная дата завершения была запланирована на 2022 год.

Ожидается начало строительства маршрута Кассель-Велльмар

Министерство ожидает начала строительства другого проекта этой осенью в северном гессенском городе Велльмар. Соединение ведет к Касселю, и строительство там также ожидается в ближайшие месяцы.

Кроме того, множество других высокоскоростных вариантов для велосипедистов находятся в стадии планирования, согласно министерству, которое ссылается на список из 17 дополнительных маршрутов - в том числе Висбаден-Майнц, Франкфурт-Майнц, Гиссен-Вецлар, Ханау-Ашаффенбург и Дармштадт-Хайдельберг/Маннхайм.

Велосупертрассы должны быть идеально широкими, в основном свободными от светофоров и иметь как можно большее разделение между автомобилями, пешеходами и велосипедистами. Они также должны обеспечивать безопасную езду на велосипеде со скоростью до 30 километров в час.

"Сложные крупномасштабные проекты"

"Велосупертрассы - это сложные крупномасштабные проекты, требующие длительных периодов времени от планирования до реализации", - объясняет министерство в отношении срока. Специфическое планирование каждого участка столь же сложно, как и планирование новых дорог.

Необходимо изучить и учитывать различные интересы и последствия. В городских районах пространство часто ограничено, что требует значительной перепланировки. За пределами городов сохранение природы и решение вопросов собственности являются проблемами планирования.

Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в Гессене не ограничивается велосупертрассами. Министерство также имеет планы для высокоскоростных вариантов для велосипедистов, таких как маршруты Висбаден-Майнц и Франкфурт-Майнц.

Реализация этих велосупертрасс и других транспортных проектов можно рассматривать как сложные крупномасштабные проекты, требующие длительных периодов времени от планирования до реализации из-за различных интересов и последствий, которые необходимо изучить и учесть.

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