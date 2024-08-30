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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Расширение лесных пожаров не вызывает беспокойства у специалистов

В Ютербоге вспыхнувшее вновь пламя в лесу пробуждает воспоминания о прежнем пожаре. Однако эксперт замечает заметные различия по сравнению с прошлым разом.

 and  Anthony Ross
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- Расширение лесных пожаров не вызывает беспокойства у специалистов

Пожар в окрестностях Йтербога не замедляет своего распространения. По словам представителя пожарной службы, он уже охватил более 67 гектаров, расширяясь с 51 гектаров в ночь на четверг. На месте работают два пожарных расчета и 32 пожарных, а также вертолет, сбрасывающий воду.

Пока нет причин для паники, заявил начальник лесного пожарного хозяйства Бранденбурга Раймунд Энгель агентству DPA. 'Этот пожар никоим образом не угрожает', - сказал Энгель. Вокруг него нет населенных пунктов или инфраструктуры.

'Пожар может распространиться до противопожарных полос', - предупредил Энгель. Противопожарные полосы - это широкие пути или открытые пространства, доступные пожарным, откуда они могут бороться с пожаром. По данным пожарной службы, огонь еще не достиг этих противопожарных полос.

Энгель считает маловероятным, что огонь перепрыгнет через эти полосы. В некоторых местах пожарные удвоят усилия, чтобы предотвратить это. 'Я оптимистичен', - сказал Энгель.

Наличие старых боеприпасов в почве усложняет борьбу с пожаром

Лесной пожар на заброшенном военном полигоне возле Йтербога в Бранденбурге вспыхнул в четверг в 11:40, причины пока неизвестны. Ранее начальник пожарной службы Рико Вальентину предположил, что огонь initially распространится. Наличие старых боеприпасов в почве осложняет борьбу с пожаром. В четверг уже работал вертолет, сбрасывающий воду.

В прошлом году пожар охватил примерно 700 гектаров этой же местности. Пожарные работали на месте несколько дней. Самолеты и вертолеты боролись с пожаром с воздуха. Аналогичный пожар произошел в той же лесной области в середине августа.

Комиссия, учитывая продолжающийся пожар в Йтербоге, может принять решение выделить дополнительные ресурсы для борьбы с пожаром. Несмотря на усилия пожарной службы и обширное распространение пожара, он пока не угрожает никаким населенным пунктам или инфраструктуре.

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