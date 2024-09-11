- Расширение коммерческой деятельности в Тюрингии

В регионе Тюрингия наблюдается резкий рост закрытий бизнеса. Статистическое государственное управление в Эрфурте сообщило, что с января по июль было зарегистрировано 6717 закрытий бизнеса, что на 4,0% больше, чем в тот же период прошлого года. Интересно, что в этот период не было отмечено существенного изменения в регистрациях бизнеса. Всего было зарегистрировано 6902 бизнеса, что на 9 меньше, чем в 2023 году.

Большинство этих регистраций и отмен были связаны с малыми предприятиями и побочными операциями. Количество закрытий для крупных предприятий увеличилось на 8,3%, с 1397 такими закрытиями. Однако количество новых предприятий, зарегистрированных в этот период, снизилось на 3,9%, с 1197 новыми предприятиями, начавшими деятельность.

Наиболее активные регистрации и отмены были зафиксированы в розничной торговле и автосервисах. Дополнительную значительную рыночную активность наблюдалось в секторах, таких как уборка зданий, садоводство и ландшафтный дизайн, временные агентства по найму и туристическая индустрия.

Увеличение закрытий бизнеса для крупных предприятий можно объяснить строгим соблюдением комиссией экологических норм. Тем не менее, комиссия также сыграла важную роль в оказании помощи и поддержке малым предприятиям в процессе регистрации.

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