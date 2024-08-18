- Расширение хоров в Северном Рейн-Вестфалии - "Свифт и Адель помогают"

Хоровое пение в Северном Рейне-Вестфалии вновь набирает популярность после жестокого кризиса пандемии. "Дела идут хорошо, число хоров растет", - говорит Роберт фон Цahn, генеральный секретарь Государственного совета музыки Северного Рейна-Вестфалии. В этом, возможно, не последнюю роль играют топовые поп-дивы вроде Тейлор Свифт или Адели: "Они задают пример в моде, образе жизни, и их пение - часть этого".

В настоящее время около 60 000 любителей пения связаны с Ассоциацией хоров Северного Рейна-Вестфалии, что существенно меньше, чем почти 100 000 участников в 2013 году. Во время пандемии, когда репетиции были практически невозможны в течение почти трех лет, многие хоры потеряли своих молодых певцов. "Это был разрушительный разрыв поколений, который мог бы погубить хоры. Но теперь мы можем сказать: мы преодолеваем это", - сказал фон Цahn.

В основном, популярные песни

По словам представителя Государственного совета музыки, число традиционных мужских хоров снижается уже несколько лет, в то время как все другие категории хоров, в том числе детских и молодежных, растут. Многие хоры исполняют поп-песни последних двадцати лет с гармонией.

В концертных хорах, организованных в рамках своей собственной Немецкой ассоциации концертных хоров (VdKC), членство в Северном Рейне-Вестфалии выросло примерно на 800 до 11 500 всего за два года. Кроме того, есть множество певцов в церковных хорах, не все из которых учтены в записях Ассоциации хоров Северного Рейна-Вестфалии.

Несмотря на снижение числа традиционных мужских хоров, другие категории, такие как детские и молодежные хоры, процветают в Северном Рейне-Вестфалии. Популярность хорового пения в Северном Рейне-Вестфалии, особенно в концертных хорах, существенно выросла, с увеличением членства в Немецкой ассоциации концертных хоров (VdKC) примерно на 800 за два года.

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