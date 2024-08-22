- Расширение доступности страховки автомобилей для многих людей.

Пересмотрев риски аварий, около 59 000 водителей в Санкт-Венделе могут рассчитывать на более мягкие условия ответственности в автостраховании. К такому выводу пришли в немецком страховом союзе (GDV). В ближайшей перспективе Санкт-Вендель будет отнесен к региональной категории четыре, что свидетельствует об улучшении.

В остальных семи регистрационных районах Саарланда региональные категории ответственности остаются без изменений. Наиболее высокие риски аварий для водителей в Саарбрюккене и Вольклингене, где применяется региональная категория девять. Региональные категории играют значительную роль в определении страховых премий, при этом решающим фактором является место жительства, а не регистрационный офис.

На национальном уровне наибольший ущерб приходится на Оффенбах

На национальном уровне лидирует по ущербности Оффенбах, за ним следует Берлин. В этих городах аварии происходят чаще, и ущерб превышает средний почти на 40%. Из-за высокой частоты аварий в Оффенбахе автомобили должны быть застрахованы по самой высокой региональной категории двенадцать.

Обязательное страхование ответственности покрывает ущерб, причиненный владельцем автомобиля при использовании своего транспортного средства, что приводит к ущербу для других. Ущерб своему собственному автомобилю не входит в это покрытие. Для обеспечения покрытия ущерба личному автомобилю необходимо заключать полное или частичное страхование.

В Саарланде региональная категория tanto для частичного, как и для полного страхования повышается для водителей в Нойкирхене. Впервые для Санкт-Ингберта установлены собственные региональные категории, и категория для частичного страхования улучшается до уровня четыре. Санкт-Вендель (10 из 16) попадает в самую высокую и, следовательно, дорогую региональную категорию.

Влияние новых классификаций неясно

В полном страховании, разбитом на девять региональных категорий, четыре района в Саарланде показывают исключительно хорошие результаты: Саарлуис, район Саар-Пфальц, Санкт-Ингберт и Волькlingen в будущем будут находиться в категории четыре. Самая высокая региональная категория в штате, категория шесть, находится в Мерциге/Вадерне и Саарбрюккене.

Точное влияние новых классификаций на страховые премии еще не определено, так как оно также зависит от множества других факторов. Эти региональные статистические данные GDV не имеют обязательной силы для страховых компаний. Они могут применяться сразу для новых договоров и для существующих договоров с следующего страхового года.

В новых страховых полисах водители GDV в Санкт-Венделе могут ожидать менее строгие условия ответственности из-за своего улучшенного регионального класса. Несмотря на улучшения в Санкт-Венделе, наиболее высокие риски аварий по-прежнему находятся в Саарбрюккене и Вольклингене, классифицированных как региональная категория девять.

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