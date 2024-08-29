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ЭкономикаНовостиРекордные продажи

Расширение доходов и прибыли Birchwood

Прибыль и выручка Birkenstock растут невиданными темпами, но акции компании значительно упали в цене.

 and  Yaroslav Smith
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- Расширение доходов и прибыли Birchwood

Биркеншток, бренд обуви, не оправдал ожиданий в третьем квартале, несмотря на существенный рост прибыли. Руководство компании сохранило свой годовой прогноз, оставив некоторых инвесторов недовольными. В результате, акции упали на 11% на предрыночных торгах в США в четверг, в отличие от их роста на 32% с момента дебюта в США в середине октября.

С апреля по июнь продажи выросли примерно на 20% в годовом исчислении до €565 миллионов, как сообщила компания в Лондоне. Эта цифра стала самой высокой в истории Биркенштока, как заявил CEO Оливер Райхерт. Спрос на закрытую обувь был исключительным. Прибыль выросла с аналогичной скоростью, достигнув €75 миллионов.

Аналитик Лука Солька из Бернстайна назвал результаты "сильными", но отметил, что Биркеншток slightly не дотянул до рыночных оценок. Эти ожидания возросли после того, как компания повысила свой годовой прогноз после второго квартала.

CEO Райхерт теперь ожидает роста выручки на 19% и скорректированную маржу EBITDA между 30-30,5% в текущем финансовом году. Однако в недавнем третьем квартале эта маржа снизилась на 1,4 процентных пункта до 33% по сравнению с предыдущим годом. Биркеншток частично объяснил это расширением производственной мощности.

Несмотря на рекордные продажи с ростом продаж на 20% в годовом исчислении до €565 миллионов, Биркеншток не оправдал некоторых ожиданий инвесторов в третьем квартале. Несмотря на эти рекордные продажи, акции компании упали из-за незначительного недовыполнения рыночных оценок.

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