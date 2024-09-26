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Распространение сальмонеллы по всей стране, сообщенное РКИ

 and  Hanna Hofmann
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Распространение сальмонеллы по всей стране, сообщенное РКИ

В последние годы Институт Роберта Коха зафиксировал от 1 до 6 случаев заболевания, связанных с Salmonella Umbilo, в год. Однако к 2024 году было зарегистрировано 98 инфекций. Эти случаи не ограничиваются Германией, так как также были зарегистрированы в Австрии и Дании. Виновником этих инфекций, как считается, является сальмонелла из итальянского rocket-салата.

Последовательность и распространение этих инфекций указывают на связь с широко распространенным продуктом питания. Пострадавшие individuals указывают на rocket-салат как на возможный источник. В Австрии образцы rocket-салата из Италии уже дали положительный результат на S. Umbilo, что предполагает, что значительная часть случаев во всех трех странах может быть связана с загрязненным rocket-салатом.

Первые случаи были зарегистрированы в конце июля

Первые случаи заболевания в Германии были сообщены в Институт Роберта Коха в конце июля. С начала августа наблюдается резкий рост числа случаев, с примерно 16-18 новыми случаями в неделю. Все федеральные земли, за исключением Бремена и Саарланда, были затронуты. На данный момент не зарегистрировано летальных исходов.

Учитывая, что лишь небольшой процент людей с симптомами желудочно-кишечного тракта обращаются за медицинской помощью и еще меньше проходят микробиологическое тестирование, фактическое число случаев, скорее всего, намного выше. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время произойдет дополнительное заражение.

Salmonella Umbilo представляет собой относительно редкий подтип бактерии Salmonella enterica. Как и другие штаммы сальмонеллы, он может вызывать пищевое отравление у человека. Симптомы часто включают диарею, боли в животе и спазмы, тошноту и рвоту, лихорадку. У молодых детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой могут развиться особенно тяжелые случаи.

Институт Роберта Коха, являющийся основным органом, ответственным за это расследование, проследил многие из этих случаев до первоначальных случаев, зарегистрированных в конце июля. Институт Роберта Коха, известный своей всесторонней работой, сотрудничает с международными организациями здравоохранения для мониторинга и ограничения распространения Salmonella Umbilo.

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