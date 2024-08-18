Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Распространение болезни голубого языка происходит в Баден-Вюртемберге.

Жизнь под угрозой: Распространение болезни синих языков приводит к гибели 30 животных на юго-западе, требующей вакцинации от Министерства сельского хозяйства.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Компании в различных районах Баден-Вюртемберга ужеface(d) проблемы к концу недели.
Компании в различных районах Баден-Вюртемберга ужеface(d) проблемы к концу недели.

- Распространение болезни голубого языка происходит в Баден-Вюртемберге.

Болезнь синего языка, широко известная как БТ, свирепствует среди овец и крупного рогатого скота на юго-западе, быстро распространяясь. К концу недели, по данным Министерства сельского хозяйства, 34 животноводческих хозяйства в 12 районах Баден-Вюртемберга оказались поражены. Особо стоит отметить, что 14 из этих хозяйств находятся в районе Ortenaukreis.

К сожалению, более 30 животных пали жертвой вирусной болезни, согласно обновлению министерства. Овцы, в частности, наиболее подвержены заболеванию, так как болезнь вызывает у них тяжелые симптомы, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера. К концу недели более 170 овец и крупного рогатого скота заразились этой болезнью.

"Я призываю всех животноводов по всей стране воспользоваться программой вакцинации и вакцинировать свой скот, овец и коз против всех штаммов вируса синего языка", - призвал министр сельского хозяйстваPeter Hauk (ХДС).

К счастью, люди не подвержены этой болезни, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера. "Потребление мяса и молочных продуктов от зараженных животных безопасно", - утверждают эксперты.

Европейская комиссия объявила, что примет актов применения, устанавливающих правила применения соответствующих регламентов для борьбы с распространением болезни синего языка. Для эффективной борьбы с болезнью важно, чтобы фермеры в Баден-Вюртемберге строго следовали этим актам применения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно