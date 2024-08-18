- Распространение болезни голубого языка происходит в Баден-Вюртемберге.

Болезнь синего языка, широко известная как БТ, свирепствует среди овец и крупного рогатого скота на юго-западе, быстро распространяясь. К концу недели, по данным Министерства сельского хозяйства, 34 животноводческих хозяйства в 12 районах Баден-Вюртемберга оказались поражены. Особо стоит отметить, что 14 из этих хозяйств находятся в районе Ortenaukreis.

К сожалению, более 30 животных пали жертвой вирусной болезни, согласно обновлению министерства. Овцы, в частности, наиболее подвержены заболеванию, так как болезнь вызывает у них тяжелые симптомы, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера. К концу недели более 170 овец и крупного рогатого скота заразились этой болезнью.

"Я призываю всех животноводов по всей стране воспользоваться программой вакцинации и вакцинировать свой скот, овец и коз против всех штаммов вируса синего языка", - призвал министр сельского хозяйстваPeter Hauk (ХДС).

К счастью, люди не подвержены этой болезни, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера. "Потребление мяса и молочных продуктов от зараженных животных безопасно", - утверждают эксперты.

Европейская комиссия объявила, что примет актов применения, устанавливающих правила применения соответствующих регламентов для борьбы с распространением болезни синего языка. Для эффективной борьбы с болезнью важно, чтобы фермеры в Баден-Вюртемберге строго следовали этим актам применения.

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